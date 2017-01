Sara Sorribes: "Ha sido una impotencia mental"

Melbourne, 17 ene (EFE).- Sara Sorribes calificó de "impotencia mental" su partido contra Karolina Pliskova en su debut en el Abierto de Australia, resuelto por la checa por un contundente 6-2 y 6-0.

"No ha sido un partido como lo esperaba. He empezado muy bien, he tenido mis opciones al principio, no las he aprovechado y a partir de ahí ha pasado todo muy rápido", dijo Sorribes con gran serenidad.

"No he sido capaz de hacer lo que tenia que hacer, seguir centrada en mi trabajo.Y como ella es mejor que yo, ha aprovechado sus opciones a la primera y se ha ido muy rápido en el marcador", analizó.

"Era una impotencia mental, porque las opciones que he tenido al principio no las he aprovechado bien y eso me ha pasado factura y debería haber salido de ahí", prosiguió. "A medida que iba transcurriendo el partido iba moviéndome peor, apoyando y ejecutando peor. Si yo jugaba bien, tenía pocas opciones, haciendo eso no tenía prácticamente ninguna".

Sorribes descartó que el hecho de jugar en la Rod Laver Arena influyera en su rendimiento. "El escenario no me ha pasado factura para nada, de hecho estoy encantada de haber jugado en la central", dijo. "No me ha impactado ni el escenario, ni la rival, he sido yo misma que no he sabido mantenerme en el partido, obviamente porque ella es mejor", razonó.

Sobre su participación en la primera ronda de la Copa Federación contra la República Checa, la castellonense dijo que está "para jugar"

"A ver qué decide la capitana. Yo estoy para jugar la Copa Federación. Es un reto bonito", señaló. "Ojalá que todas las jugadoras tengamos un buen compromiso y así haya opciones de hacer buenos resultados. Yo, por mi parte, intentaré aportar todo lo que pueda al equipo, pero siempre esperando a la decisión que tome Conchita".