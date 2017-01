Empresarios reclaman lucha real contra alojamiento ilegal y carné profesional

Valencia, 17 ene (EFE).- La Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana (CET-CV), que aglutina hoteleros y hosteleros, ha reclamado hoy la aplicación real de la normativa contra el alojamiento ilegal y un carné profesional que acredite unos niveles mínimos de cualificación en la hostelería.

En una rueda de prensa de balance del sector turístico en 2016, los presidentes de la confederación han señalado que, por quinto año consecutivo, se ha registrado un descenso del gasto medio por turista, en parte por los efectos de la oferta ilegal de alojamiento.

En el acumulado enero-noviembre, según el último dato de la Agencia Valenciana del Turismo, el gasto medio por turista en España es de 130 euros al día y en la Comunitat Valenciana se sitúa en 90 euros.

El 90 % de los hoteles valencianos ha mejorado sus resultados respecto al año 2015 y la ocupación media se ha situado en el 70 %, además de un incremento notable de los ingresos por habitación disponible aunque la tasa absoluta sigue siendo muy baja (46 euros por habitación frente a los 75'8 de Baleares.

Según los datos de Exceltur citados por uno de los presidentes, Luis Martí, casi la mitad de las plazas de alojamiento en España es ilegal, 1,7 millones de plazas (170.000 en la Comunitat Valenciana) del total de 3,7 millones.

Martí ha criticado que, pese a que existe la normativa para luchar contra el alojamiento ilegal, no se ejecuta y no se imponen sanciones y cierres de apartamentos, y "no consta" ningún cierre de piso ilegal.

Por ello han reclamado que se aplique la normativa y se incremente el número de inspectores dedicados a ello en el ámbito turístico, ya que en la comunidad solo hay cuatro inspectores para esta labor, algo "insuficiente" para Martí.

Además, ha pedido la actuación de las policías locales de los ayuntamientos y ha expuesto la posibilidad de que las administraciones valencianas lleguen a acuerdos con la Agencia Tributaria para que se impongan sanciones y la lucha contra la ilegalidad sea efectiva.

Manuel Espinar, también presidente de la CET-CV, ha reclamado un carné profesional tanto para la gerencia como para los empleados del sector hostelero, con el fin de mejorar la calidad.

"Tanto a nivel gerencial como del trabajador hay que tener unos niveles mínimos de cualificación que ahora no se exigen" y que, por ejemplo, en Francia, sí se piden, ha explicado Espinar, que ha advertido de la necesidad de iniciar este proceso.

Ha alertado asimismo de que se está viviendo "una burbuja hostelera", en la que por cada 175 habitantes existe un establecimiento hostelero, que está provocada por la conversión en "sector refugio".

Según Espinar, el propio mercado regulará esta situación e irán desapareciendo locales, y en esta línea ha pedido medidas de distancia mínima y barreras de entrada al sector.

Sobre el balance turístico de 2016, ha habido récord de visitantes pero la Comunitat está a la cola en gasto medio por turista, y se han creado 8.000 empleos netos.

El incremento de turistas extranjeros en España se explica por la situación en países como Turquía, Túnez o Egipto, por lo que son "turistas prestados", según Martí, que ha añadido que la demanda nacional ha ralentizado su crecimiento respecto a 2015.

La CET-CV ha avanzado algunas de las alegaciones que presentará a la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la comunidad, entre ellas que se incluya en los registros de oferta autóctona a los locales de ocio y catering, y la coordinación real de la política turística de la Generalitat y las diputaciones.

En cuanto al PATIVEL (Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral), exigen que se compatibilice la oferta turística con la protección.

Los presidentes de la confederación pronostican para este año que continuará el crecimiento del sector turístico pero a un ritmo inferior a 2016 en todos los parámetros.