Lolo: "Soy un chico comprometido con la causa, por mí no va a quedar"

Alicante, 16 ene (EFE).- Manuel Jesús 'Lolo' Ortiz, que ha sido presentado este lunes como nuevo futbolista del Hércules, se ha definido como "un chico comprometido con la causa" y ha asegurado que por él "no va a quedar" en la lucha del conjunto alicantino por lograr el ascenso a Segunda División.

Lolo ha sido presentado oficialmente este lunes aunque el sábado ya debutó con el Hércules en el encuentro que enfrentó al conjunto alicantino contra el Barcelona B en el Mini Estadi.

Pese a la derrota cosechada por el Hércules, Lolo ha destacado que "el equipo compitió bien" y disputó "un buen partido".

Lolo ha comentado que la primera impresión del equipo y de sus nuevos compañeros ha sido "muy buena" y le ha transmitido "ganas de trabajar". "La gente sabe dónde está y la necesidad de conseguir un ascenso", ha dicho.

El futbolista onubense ha recalado en el Hércules tras rescindir contrato con el Elche, histórico rival del conjunto del Rico Pérez.

"Recibí una llamada de Luis (García Tevenet, entrenador del Hércules). Se enteró de mi situación, tengo tres niños pequeños, no queríamos que tuvieran mucho movimiento y llegamos pronto a un acuerdo", ha apuntado.

"Me he dejado llevar por la confianza que me transmiten desde el club", ha incidido Lolo, que ha dejado de lado la rivalidad entre Hércules y Elche. "Me gusta jugar al fútbol, independientemente del club en el que esté y me debo cien por cien a este proyecto", ha recalcado.

"Vengo a un club histórico, potente en la categoría pero con la necesidad de estar en una categoría superior. Es una oportunidad de seguir creciendo como futbolista y aportar mi experiencia", ha concluido.