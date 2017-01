Pepe Carbonell, oro en kata, y Estela Benita y Aura Csongradi, bronce kumite

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- La Comunitat Valenciana destacó en la primera edición de la Liga Nacional Sénior de Kárate, disputada, este fin de semana, en el pabellón municipal "Fred Galiana" de Quintanar de la Orden (Toledo), con una medalla de oro de Pepe Carbonell y dos bronces de Estela Benita y Aura Csongradi.

En la modalidad de kata individual masculino, el valenciano Pepe Carbonell consiguió la medalla de oro en una competida final en la que se impuso al joven Sergio Galán, de la Federación Autonómica Madrileña.

Carbonell venció, 3-2, al vigente campeón de España Sub'21, en una Liga en la que no estuvo el número 1 del ránking mundial absoluto, Damián Quintero.

Mientras, en kumite (combate) individual femenino, las componentes del Club J.Vidal de Mislata volvieron a subir al podio nacional.

En la categoría de -50k, Estela Benita se tuvo que conformar con el bronce, tras una polémica decisión arbitral, que le privó de acceder a la lucha por el oro.

En su combate contra la cántabra Nadia Gómez, integrante de la selección española sub'21, no subió al marcador una clara patada de dos puntos, que fue refrendada por uno de los dos jueces necesarios para dar validez a la acción.

La controvertida decisión arbitral despertó el clamor de la grada, hizo que se parase el combate y, en ese momento, el juez central asumió todo el protagonismo con una discutida expulsión del entrenador del Club J.Vidal.

"No le he dicho nada al árbitro, simplemente me he echado las manos a la cabeza, al no haber dado una clarísima acción, que ha visto todo el mundo y que nos habría colocado en la final", dijo el técnico José Vidal Benita, que ya no pudo dirigir a la karateka valenciana en el último combate por el bronce.

Entre tanto, otra de las componentes del equipo valenciano, la joven Aura Csongradi (-61k), también quedó tercera, tras acceder a la repesca. La karateka del J.Vidal de Mislata se impuso 2-1 en el segundo combate de la lucha por el bronce.

Al margen de las medallas, también destacó la gran actuación del resto de los componentes del equipo valenciano: Elisabeth Rodríguez (-55k), Yuri Sinvkouskiy (-67k), Christian Benita (-75k), José Antonio Jiménez (-67k), Javier Martín (-75k) y Ernesto Comes (-60k).

La segunda jornada de la Liga Nacional Sénior de Karate, que nace este año, se disputará durante la próxima primavera y los ocho karatecas con mayor puntuación en esas dos jornadas se clasificarán para la Gran Final que se disputará antes del verano.