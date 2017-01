El Valencia buscará asegurarse cabeza de serie "porque es mejor serlo que no"

Valencia, 13 ene (EFE).- El Valencia Basket buscará el próximo domingo asegurarse la condición de cabeza de serie para el sorteo de la Copa del Rey porque supondrá una pequeña ventaja en cuartos de final pero su técnico, Pedro Martínez, recordó también que en la pasada edición cayeron en primera ronda pese a haberlo sido.

"Todos los partidos tienen una trascendencia y éste un poco más porque está en juego la posibilidad de ser cabeza de serie y, aunque no es definitivo, es mejor serlo que no serlo", reconoció Pedro Martínez que dijo tener como "ejemplo" de que no es tan trascendental lo que les pasó hace poco más de un año.

De hecho dijo no tener preferencia en el sorteo porque "puede haber algún equipo que ahora esté más flojo y que luego esté mejor".

En cualquier caso reconoció que acabar la primera vuelta de la fase regular entre los cuatro primeros es ya "un objetivo que tenemos" y se felicitó por depender de sí mismos para lograrlo.

"Es positivo depender de ti mismo. No hay que hacer cábalas ni cuentas, si ganamos somos cabeza de serie y acabamos la primera vuelta en una posición muy buena", señaló el entrenador que reconoció que lo habría firmado al arrancar la temporada.

Respecto al Estudiantes dijo que se trata de "un equipo que juegan un buen baloncesto, gente muy veterana, que saben moverse bien en partidos igualados".

Martínez recordó que ya les costó doblegarle en el partido de la presentación y que fue un choque "muy duro y muy igualado hasta el final". "Aquel día jugaron muy bien, luego han tenido muchas lesiones que les ha restado potencial y victorias y ahora vienen todos y será un partido súper igualado como aquel", concluyó.