Sábado, 14 de enero de 2017

(foto)

(foto) (vídeo)

JARDIEL PONCELA.-Sevilla- Las obras completas de Enrique Jardiel Poncela se publicaron en cinco tomos con más de cinco mil páginas, entre las que no se incluyeron algunas obras o textos que publicó en revistas y periódicos, como "Mis viajes por los países a los que no he ido nunca", inédito en libro y que se publicará en febrero.

(foto)

CRÓNICA

-------

CULTURA DANZA -Córdoba- Tres jóvenes talentos de la danza cordobeses, Lidia Reyes, Rosa Herrador y Fran Espinosa, forman parte del elenco internacional del Teatro Nacional de Chaillot de París con el que recorren el país galo con el espectáculo "Y Olé!", una reinterpretación del flamenco patrio que está triunfando en cada sesión. Por Estrella Serna.

(foto)

dt

Agenda Informativa

------------------

08:30h.- Cártama (Málaga).- DEPORTE ARCO.- La Ciudad Deportiva de Cártama acoge los Campeonatos de Andalucía de Tiro con Arco en Sala.. Ciudad Deportiva de Cártama

10:00h.- Cártama (Málaga).- CULTURA MÚSICA.- La sede de la Escuela Municipal de Música "Carlos Álvarez" acoge un seminario sobre la visión empresarial en la musicoterapia.. Centro de Formación y Empleo Francisco Romero

10:00h.- Mijas (Málaga).- TRABAJO SINDICATOS.- El fundador del sindicato SAT, Francisco Vega, participa en una rueda de prensa de Iniciativa del Pueblo Andaluz.. Locales sindicales. C/ Río Barbate

11:50h.- Málaga.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, comienza la ruta "Decide el destino de Podemos. Participa en la creación de Documentos" y atiende a los medios antes del acto.. La Térmica

12:00h.- Málaga.- GUERRA CIVIL.- El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz, y la delegada territorial de Cultura, Monsalud Bautista, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asisten al acto de homenaje a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura.. Cementerio de San Rafael

12:00h.- Ojén (Málaga).- MÚSICA FESTIVAL.- Ojeando Festival presenta el cartel completo del Escenario Patio de su edición para 2017.. Escenario Cuevas de Ojén

12:30h.- Córdoba.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Casado, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, participan en la II Convención Provincial del PP de Córdoba. (foto). Conservatorio Profesional de Música de Córdoba "Músico Ziryab".

18:00h.- Alhaurín de la Torre (Málaga).- CULTURA LITERATURA.- El escritor y periodista Javier Reverte mantiene un encuentro junto a su compañero de profesión Moisés Rodríguez, que presentará su libro "New York, New York".. La Platea

18:30h.- Motril (Granada).- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, y la presidenta del grupo parlamentario Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga, entre otros, participan en una asamblea para sumar apoyos al documento "Recuperar la ilusión".. Nave de los Arcos. C/ Fabriquilla, s/n. Motril (Granada)

20:30h.- Málaga.- RELIGICÓN CATÓLICA.- El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, participa en el acto de cesión a la Hermandad de la Zamarrilla del "Crucificado" de Francisco Palma por parte de la Diputación.. Ermita de la Zamarrilla