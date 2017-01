El Ministerio del Tiempo rueda en Peñíscola una trama de la II Guerra Mundial

Peñíscola , 13 ene .- Los protagonistas de "El Ministerio del Tiempo" ruedan desde ayer y hasta hoy en las calas naturales de Peñíscola varias escenas del segundo capítulo de la tercera temporada de la serie de TVE, centrado en una historia de espionaje durante la II Guerra Mundial ambientada en Punta Umbría.

El castillo del Papa Luna podría albergar en un futuro próximo el rodaje de otro de los capítulos de esta temporada en torno a este ilustre personaje, según ha avanzado durante su estancia en Peñíscola Javier Olivares, creador de la serie junto a su hermano Pablo, fallecido en 2014.

El pasado 22 de diciembre, el equipo de producción de "El Ministerio del Tiempo" anunció su intención de rodar escenas de exteriores en la Comunitat Valenciana y tomar ideas de la Ruta de la Seda, el Santo Grial o Blasco Ibáñez, según informó la Generalitat.

No obstante, hasta esta semana no ha trascendido, con el rodaje ya en marcha, que sería la costa peñiscolana el set de grabación elegido para los exteriores de esta serie de ficción de género fantástico y de aventuras que viaja en cada capítulo a un momento de la Historia.

Entre sus protagonistas figuran Aura Garrido (en el papel de Amelia Folch), Hugo Silva (como Pacino) y el actor valenciano Nacho Fresneda, que da vida a Alonso de Entrerríos.

Los tres han destacado el "balón de oxígeno" que supone para un actor rodar en exteriores, y en especial en un paraje como las calas de la Serra d'Irta, "donde nos hemos encontrado con un amanecer precioso; empezar a trabajar así es un lujazo", ha señalado Hugo Silva.

La ciudad del Papa Luna se ha convertido en el escenario de "la primera gran salida" que hace el equipo de la serie, que ha rodado prácticamente de manera íntegra sus dos temporadas anteriores en la Comunidad de Madrid, con la salvedad del corral de comedias de Almagro (Ciudad Real) para el capítulo de Cervantes.

"Con tres temporadas, ya tocaba. Salir era una necesidad, había que hacerlo", ha reconocido Olivares, quien ha añadido que el Monasterio zaragozano de Veruela será la próxima parada del equipo.

El creador y guionista de "El Ministerio del Tiempo" ha avanzado durante su paso por Peñíscola su interés en rodar uno de los capítulos de esta temporada en el castillo del Papa Luna y ha reconocido que "hay mucha voluntad" para llevar a cabo el proyecto.

"Ahora mismo lo que estamos rodando no transcurre en esta playa, sino en Punta Umbría. Pero quiero ver a fondo el castillo de Peñíscola, porque a veces ves una localización que te obliga, por gusto, por placer, a decir: oye, ¿por qué no me invento una historia aquí, la sustituyo por otra y la hago aquí?".

Olivares ha indicado que la serie tiene un anticipo de cinco guiones y que aunque los trece capítulos de esta temporada están hilvanados, "hay margen" para introducir cambios.

"Ya tengo la historia en la cabeza, y quiero ver si se puede rodar en el castillo". La fortificación sería el escenario de una trama que tendría como eje la figura del Papa Luna, ha añadido.

Peñíscola consolida así su posicionamiento como escenario cinematográfico, un proceso largo, "de mucho trabajo y negociaciones", en el que, según reconoce desde la Oficina de Rodajes del Ayuntamiento de la localidad su responsable, Laura Hidalgo, ha supuesto "un antes y un después" el aterrizaje de "Juego de Tronos" en octubre de 2015 para grabar tres de los diez capítulos de su sexta temporada.

"Desde ese momento, tuvimos que profesionalizarnos", afirma. A partir de entonces "las peticiones de información del lugar para posibles localizaciones han llegado desde la BBC a Bollywood", ha reconocido Hildalgo.