La Generalitat estudia recurrir el cierre de parte de depuradora de Pinedo

Valencia, 13 ene (EFE).- La Generalitat ha anunciado hoy que estudia recurrir el cierre de la fase III de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Pinedo (Valencia), cerrada por carecer de licencia medioambiental, por "las graves consecuencias medioambientales que supondría su cierre".

Así lo han anunciado desde la Generalitat en un comunicado, en el que han explicado que cerrar la EDAR significaría dejar fuera de servicio las instalaciones correspondientes al tratamiento biológico de la línea 2 de tratamiento de Pinedo, así como el tratamiento terciario de las aguas.

Una sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictada el pasado 30 de junio y facilitada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordena ese cierre, debido a que carece de licencia ambiental.

Si esto ocurriera, ha detallado la Generalitat, solamente podría recibir tratamiento biológico en Pinedo I un caudal máximo de 124.900 metros cúbicos al día, por lo que 178.858 metros cúbicos al día recibirían únicamente un tratamiento primario en Pinedo II.

Esta agua tratada en Pinedo II incumpliría, por tanto, los límites de vertido establecidos en la Directiva del Consejo 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Además, no se podría reutilizar ningún caudal de la EDAR para riego, dado que el envío de aguas hacia la Acequia del Oro o la Acequia de Favara requiere eliminación de nutrientes como nitrógeno y fósforo por debajo de los límites establecidos en dicha directiva, algo que no se podría conseguir dado que el tratamiento biológico de Pinedo I no está diseñado para eliminación de nutrientes.

Ello comprometería los cultivos de arroz de la zona norte de la Albufera que se riegan con estas aguas, y las aguas depuradas en el sistema Pinedo se deberían verter al mar a través del emisario submarino existente, con lo que la mezcla del agua vertida no cumpliría con los límites de vertido establecidos.

El concejal delegado del Ciclo Integral del Agua de Valencia, Vicent Sarrià, ha manifestado hoy el respaldo del Ayuntamiento al posible recurso de casación de la Generalitat contra la sentencia del TSJCV.

Así lo ha manifestado en un comunicado del consistorio, en el que ha asegurado que aunque el Ayuntamiento "acata todas las sentencias y da cumplimiento a las mismas cuando sean firmes", en este caso entiende "la posición de la Generalitat, que va a presentar un recurso que está plenamente justificado".

Respecto a la sentencia, que estima parcialmente un recurso de los vecinos a la ampliación de la depuradora de Pinedo, Sarrià ha explicado que "en aquel momento, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) desestimaron las alegaciones de los vecinos, quienes presentaron un recurso que ahora el juez estima parcialmente".

El concejal ha destacado que la sentencia afecta precisamente a la ampliación, Pinedo III, que es "la más moderna y la que menos afecciones genera".

"Estamos hablando de una instalación de saneamiento que no afecta sólo al municipio de Valencia, sino a toda el área metropolitana, especialmente a su parte sur: hablamos de más de un millón de habitantes", ha subrayado.

En este sentido, ha considerado que el cierre de la EDAR de Pinedo tendría unas consecuencias medioambientales "inasumibles", puesto que "obligaría a verter sin depurar todas las aguas residuales de Valencia y l'Horta Sud directamente al mar".

"En todo caso, confiamos en que el recurso va a ser aceptado y respaldamos a la Generalitat en las iniciativas que tome al respecto", ha concluido.