Anquela: "El Levante en un equipo de Primera en Segunda"

Huesca, 13 ene (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Antonio Albacete "Anquela", ha declarado que su rival del próximo domingo en el estadio de El Alcoraz", el Levante, es un equipo "de Primera División en Segunda y que ha sabido recomponerse muy bien".

"Ha mantenido un buen bloque y ha sabido fichar jugadores muy importantes de Segunda", ha añadido el técnico del conjunto altoaragonés, que ha apuntado que será difícil derrotarle porque tiene "pocas fisuras" y que tendrán que encontrarlas.

Anquela ha resaltado que el conjunto levantino lleva cuatro jornadas sin encajar un gol, que tiene uno de los mejores jugadores de la categoría en el centro del campo, que cuenta con extremos muy rápidos y con un delantero centro muy bueno.

Sin embargo, el técnico del conjunto oscense opina que la mejor virtud de su próximo oponente es "la paciencia" porque saber esperar y cuándo tiene que dar el golpe, algo que logra al contar con jugadores "de mucha calidad".

A pesar de esto al preparador del equipo azulgrana le inquieta más lo que sean capaces de hacer sus jugadores sobre el césped que los del conjunto valenciano, líder de Segunda División.

"Me preocupa mi equipo, cómo salimos y cómo competimos y me preocupa sumar los puntos y eso se consigue trabajando. Para ganar hay que estar a un nivel muy alto y que el Levante no tenga su día", ha advertido.

El técnico jienense ha reiterado su apuesta por un equipo "con actitud fuerte y que sea valiente en su forma de proceder".

"Mi equipo necesita estar ahí apretando ante un rival complicado y eso se consigue entrenando porque si no estás a ese nivel es difícil conseguir los objetivos que se quieren", ha apostillado.

Anquela ha hecho un guiño a la afición para este partido señalando que los aficionados no le han fallado al equipo y le apoyaron a pesar de que se pasaron momentos delicados.

"Jugamos para los aficionados y tenemos que estar a su nivel y hay una simbiosis. Ahora estamos en sintonía y ojalá dure", ha deseado.