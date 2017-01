Alicante y S.Vicente inician contactos para colaborar en movilidad y comercio

Alicante, 13 ene (EFE).- Los alcaldes de Alicante, Gabriel Echávarri, y San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, han mantenido hoy una primera reunión, junto a otros miembros de las corporaciones municipales, para avanzar en la colaboración en asuntos relativos a movilidad (transporte), comercio y deportes.

En una rueda de prensa, ambos regidores han detallado que una de las principales medidas será con el servicio "Taxi bajo demanda" que Alicante ha puesto en marcha para la conexión de los vecinos de las partidas rurales con la capital.

También la mejora de las conexiones de autobuses o la puesta en marcha de un servicio municipal de bicicletas en Alicante que permita a los usuarios desplazarse hasta San Vicente del Raspeig, y viceversa, sin necesidad de cambiar de vehículo, pudiéndolo depositar y recoger en cualquiera de los dos municipios.

Aunque no ha dado fechas, Echávarri ha considerado que el restablecimiento de un servicio municipal de bicicletas, que se complementará con el TAM y el TRAM, es una de las prioridades de su mandato en materia de movilidad y espera que esté disponible antes de que termine la legislatura.

En lo que respecta a deportes, ambos ayuntamientos abordarán la posibilidad legal de firmar convenios de colaboración que permitan a los vecinos de ambas localidades utilizar las instalaciones deportivas indistintamente, sin perjuicio por no estar empadronados en una de ellas.

De la misma manera, se han propuesto trabajar en la creación de una carrera Alicante-San Vicente del Raspeig, así como en tratar de involucrar a la Universidad de Alicante (UA) para crear "un triángulo deportivo" y estudiar las opciones que existen para albergar campeonatos de España universitarios en su sede.

En cuanto al comercio, Echávarri se ha comprometido a comunicar y consensuar "lo máximo posible" aquellas medidas en esta área que puedan afectar de una u otra forma a las localidades vecinas, como es el caso de San Vicente del Raspeig.

"Tenemos que intentar de dejar de mirar hacia dentro para empezar a mirar quien está alrededor y ver que tus propias decisiones pueden perjudicar a tus vecinos", ha agregado.

En este sentido, ha anunciado la creación de un "órgano de comunicación permanente y técnico" entre ambos municipios, donde esté presente la UA para realizar informes, y donde los dos alcaldes puedan ir de forma conjunta ante la Generalitat para realizar aquellas peticiones que consideren necesarias.

Esta decisión afectará, por ejemplo, a proyectos como la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o a la llegada de Ikea.

Preguntado por ello, Echávarri ha dicho que, aunque no han hablado específicamente de ello en la reunión de hoy, un PGOU que "no contemple que hay más allá de sus fronteras" no es adecuado y que el fin es "ponerse de acuerdo" para crear "fronteras amables".

Sobre Ikea, el alcalde de Alicante se ha "comprometido" a mantener informado a su homólogo de San Vicente sobre cualquier avance, ya que es un asunto que "puede alterar totalmente la polaridad comercial" de su municipio.