El PP de Valencia denuncia irregularidades en fundaciones municipales

Valencia, 12 ene (EFE).- La concejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Beatriz Simón, ha denunciado que "después de más de un año en el que las Fundaciones InnDEA Valencia y Valencia Crea han estado gestionadas irregularmente como una única, hoy se ha presentado el acta notarial de fusión con fecha 12 de enero de 2017".

En un comunicado, Simón ha lamentado que tanto el concejal responsable, Jordi Peris, como el gerente, Rafael Monterde, "han mentido," porque según ha recordado, "ambos han afirmado de manera reiterada, tanto en la comisión de Participación como en el patronato, que las Fundaciones estaban ya fusionadas cuando ha quedado demostrado que no es así."

"Nos preocupa mucho no solamente la mentira sino también la posible nulidad de todas las actuaciones del gerente y las implicaciones jurídicas que puede tener el haber estado funcionado con una apariencia de legalidad a sabiendas de que no era legal, además de las posibles responsabilidades del gerente que ha estado ejerciendo las funciones que no le correspondían, ha explicado.

Durante este tiempo en que las Fundaciones no han estado fusionadas, ha indicado Simón, "pensamos que se han podido cometer diversas ilegalidades porque el gerente de InnDEA ha actuado como si fuera también gerente de Valencia Crea, sin estar habilitado para aprobar contrataciones ni para realizar ningún tipo de gasto".

Por otra parte, la edil popular ha considerado que la forma de actuar del Peris y Monterde no es un caso aislado. "Ocultación de información y documentación, opacidad y mentiras son la tónica habitual de la Fundación InnDEA y de sus responsables."

En este sentido ha denunciado que lleva desde octubre pidiendo una documentación sobre procedimiento de contratación y sobre modificaciones salariales de algunos trabajadores de la plantilla, "y tras esperar un tiempo razonable, tramitamos una queja formal al secretario del Ayuntamiento, que dio orden al concejal Peris para que no diera acceso a la información, pero todo fue infructuoso".

En el mes de noviembre, ha proseguido Simón, "presentamos un recurso de amparo ante la Alcaldía que nos contestó que teníamos derecho a la documentación, pero de nuevo el señor Perís hizo oídos sordos a la orden que le llegó."

Finalmente, el 22 de noviembre el concejal Peris argumenta en una respuesta al Grupo Popular que por el traslado de la Fundación no tienen acceso a los servidores y que no pueden trasladar la información.

"Hoy es 12 de enero y seguimos esperando la documentación, cuando pensamos que ya tienen acceso a los servidores, y así lo hemos denunciado al patronato de la Fundación," ha lamentado.

Por todo ello, Simón ha anunciado que el Grupo Popular denunciara los hechos ante el síndic de Greuges y ante el consejo de la Transparencia por la opacidad en la gestión.