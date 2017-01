El tripartito acata el auto y seguirá el criterio de sus servicios jurídicos

Alicante, 12 ene (EFE).- El tripartito que dirige el ayuntamiento de Alicante (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís) ha afirmado que acatará el auto judicial que paraliza el cambio de calles franquistas y ordena reponer las antiguas, aunque ha enviado dicho escrito a sus servicios jurídicos para ver qué pasos dar en el futuro próximo.

El portavoz municipal, Natxo Bellido, de Compromís, ha manifestado que la asesoría jurídica municipal "estudia el auto" para ver su aplicación y si se presenta o no recurso, y que se "seguirán sus criterios", aunque ha dejado claro que la decisión de la juez será "acatada".

Bellido ha proseguido que no entienden "demasiado bien" el auto ya que aplica una medida cautelar para evitar un daño cuando, en realidad, ya se han sustituido las calles, con lo que su restitución ocasionaría "el perjuicio que se trata de evitar" si finalmente la Justicia dice que la sustitución del callejero es legal.

"No lo compartimos pero acataremos el auto judicial", del que ha añadido que "no entra en el fondo (del asunto) sino en las medidas cautelares pedidas por el PP".

El portavoz ha asegurado que, frente a la versión de los populares, el equipo de gobierno no ha actuado con precipitación en la tramitación del cambio de las calles.

Además, ha sido muy crítico con el PP, partido del que ha dicho que prefiere que "la plaza División Azul (sustituida por la de la Igualdad) continúe en la ciudad" y tenga una "preeminancia", pese a su "indignidad democrática".

"Queremos unas calles democráticas de las que no nos avergoncemos", ha insistido Bellido, quien ve al PP como "una combinación explosiva del caso Brugal y de no ser demócratas" antes de comentar que en sus largos años de gobierno "no tuvieron tiempo de aplicar la Ley de Memoria Histórica porque estaban ocupados hablando con el señor (Enrique) Ortiz".

Bellido ha repetido la "determinación" del tripartito de cumplir con la Ley de Memoria Histórica y efectuar la "transformación" de la ciudad con un nuevo callejero.

Ha recordado que Alicante fue la ciudad donde acabó la Guerra Civil y donde se produjo el bombardeo con más muertos de toda la contienda (más que en Guernica), concretamente sobre el Mercado Central de la ciudad, con más de 250 muertos.

"Que el PP use este asunto es vergonzoso y una indignidad política", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Estadística, Dani Simón, ha rechazado dimitir porque tanto él como Espuch se han limitado a "ejecutar una decisión de la junta de gobierno local que (a su vez) derivaba de un proceso de participación ciudadana" y mediante "los procedimientos habituales del ayuntamiento".

Simón ha confesado la "sorpresa" de los servicios jurídicos municipales por el auto ya que creen que la jurisprudencia que se adjunta era para otro tipo de procedimientos, como las sanciones o apremios.

Además, ha dicho que el auto ha dado "más de lo que pedía el PP".