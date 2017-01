Puig recaba el apoyo de los partidos para pedir ante Rajoy mejor financiación

Valencia, 12 ene (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recabado hoy el apoyo de los líderes de los principales partidos políticos de la Comunitat Valenciana para reivindicar un sistema de financiación "justo" y "adecuado" con los valencianos en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del próximo martes.

Las distintas formaciones políticas le han pedido también que en este encuentro en el Senado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reivindiquen unas mayores inversiones del Estado, que se reconozca la deuda histórica de los valencianos, y que se trate el problema de los refugiados.

Puig se ha reunido esta mañana con los portavoces parlamentarios del PP, Ciudadanos, Podemos, Compromís y PSPV-PSOE en el Palau de la Generalitat, mientras que esta tarde lo hace con el coordinador general de EU, David Rodríguez, y con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Los portavoces parlamentarios de Les Corts Valencianes han coincidido en mostrar su apoyo al president de la Generalitat para reclamar en Madrid un sistema de financiación que permita cubrir los servicios básicos de los valencianos, como la sanidad, la educación y la políticas sociales.

La portavoz popular y presidenta regional del PP, Isabel Bonig, ha sido la primera en reunirse con Puig, a quien ha ofrecido el "apoyo sin fisuras" de este partido y sin pedir "nada a cambio" para que reivindique en Madrid una financiación "justa" para los valencianos.

Ha defendido que "el pasado, pasado es", por lo que no iba a hablar del modelo de financiación aprobado en 2009 por el PSOE, y ha asegurado que la Comunitat no necesita "ni vencedores ni vencidos", sino "justicia", al tiempo que le he pedido "lealtad" y respeto a los acuerdos alcanzados por el PSOE y el PP a nivel nacional.

El segundo en reunirse con Puig ha sido el portavoz de Ciudadanos (C's) en Les Corts, Alexis Marí, quien ha dicho que esta formación está "al servicio" del president para reclamar el cambio del modelo de financiación, pero también le ha pedido que no se limite al "lamento constante" y haga un "sobreesfuerzo de gestión".

Marí ha reconocido el "buen trabajo" hecho por Puig con los partidos y con la sociedad civil para trasladar el "problema grave de financiación" que tiene la Comunitat y ha afirmado que ahora debe trasladar "ese trabajo pedagógico" al resto de presidentes autonómicos.

Tras Marí, ha pasado por el Palau el secretario regional de Podemos y portavoz parlamentario, Antonio Montiel, quien espera que la Conferencia de Presidentes fije un calendario que permita que 2017 sea el año del cambio del modelo de financiación autonómica y que se reconozca la deuda histórica.

Montiel ha criticado "la arbitrariedad" que supone que la Conferencia de Presidentes Autonómicos "esté al albur del gobierno de turno", y ha abogado por instalar "la práctica de la política de la multilateralidad" pues las comunidades tiene competencias exclusivas, ha recordado.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha defendido la necesidad de que la Comunitat tenga "una agenda propia" en este encuentro, en el que, su juicio, deben tratarse cuestiones fundamentales, como son la mejora de la financiación y de las inversiones y el reconocimiento de la deuda histórica, pero también los refugiados.

El portavoz socialista, Manuel Mata, quien ha cerrado las reuniones de la mañana, también ha defendido la necesidad de poner remedio a cuestiones históricas, como son la infrafinanciación que padecen los valencianos y la deuda histórica, para lo que ha pedido al Gobierno que haga "un esfuerzo por condonarla".

Estos encuentros se enmarcan en la ronda de contactos que el president de la Generalitat mantiene con partidos políticos y agentes económicos y sociales para preparar la Conferencia de Presidentes Autonómicos, en la que exigirá la reforma urgente del sistema de financiación autonómica.