Puig pide que el PSOE deje de "mirarse el ombligo" y salga de "vías cerradas"

Valencia, 12 ene (EFE).- El secretario general de los socialistas valencianos y president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que el PSOE "no puede estar mirándose permanentemente el ombligo" y ha mostrado su deseo de que el comité federal del sábado sirva para salir "de las vías cerradas que no van a ningún sitio".

En una entrevista con la Agencia EFE, Puig ha insistido en que, "con carácter inmediato, hay que resituar el debate donde corresponde", y en que el proceso hasta el próximo congreso del PSOE "no puede ser un debate ombliguista".

En su opinión, el PSOE vive "circunstancias complejas" pero no está "en el peor momento histórico", sino que es un partido que "está bien vivo", aunque necesita "readaptarse", "actualizarse" y "resetearse", algo que hay que llevar a cabo "con una visión de futuro, no con una visión simplemente nominalista o maniquea".

Sobre la cita de este sábado, reclama que hay que "escuchar a todo el mundo", sin exclusiones, sin "incompatibilidades de base" ni situaciones que "finalmente son improductivas", ya que "la confrontación tiene que tener unos límites", o de lo contrario "no se está siendo leal" a los ciudadanos.

Tras la experiencia de las últimas semanas en el PSOE, Puig cree que el partido está en "proceso de normalización", que acabará en el momento en que se celebre un congreso que elija una nueva dirección, pero sobre todo haga un nuevo planteamiento de la socialdemocracia para adaptarse a la nueva realidad de España y Europa.

"Me preocupan los contenidos", insiste Puig, quien reclama que se superen los nominalismos y las divisiones de carácter personal, y se busque cómo pueden ser útiles a "esos millones de progresistas que quieren volver a mirar al PSOE", para lo cual no hay que mirar "ni hacia el lado, ni hacia atrás".

A partir de su experiencia en el Ejecutivo valenciano, donde el PSPV gobierna con Compromís y el apoyo parlamentario de Podemos, reivindica que en el PSOE hay que aprender a gestionar la diversidad, y para ello hay que ser capaz de ceder, al tiempo que advierte: "Acordar no es traicionar, acordar es política, y no acordar es prepolítica".

Respecto a quién debe dirigir el PSOE, se limita a señalar que aquella persona que tenga "la mayor capacidad de liderazgo y de convencer a más ciudadanos de la posibilidad de representar adecuadamente este proyecto", una responsabilidad para la que se necesita tener "coraje y ambición".

En todo caso, asegura a EFE que él no se presentará a las primarias del partido, porque está "absolutamente concernido" en la gestión de la Generalitat, si bien quiere que al PSOE le vaya "muy bien" tras el Congreso, por lo que participará en el debate de las ideas y el PSPV celebrará en febrero una convención sobre los retos de la socialdemocracia.

El líder de los socialistas valencianos reivindica la necesidad de avanzar hacia un modelo de partido más abierto, de movimiento social, con una militancia "a la carta", una vocación "muy transversal" y que represente a una sociedad tan plural como la del siglo XXI, ya que el sistema de clases ha cambiado.

"No solo es 'un militante, un voto'", destaca Puig, para quien hay que ir "un paso más allá" e incorporar al mayor número de personas posible en la corresponsabilidad política, ya que a la democracia directa hay que sumar la democracia representativa.

Sobre la gestora del PSOE, afirma que la gestión ha sido "adecuada" y ha tomado decisiones positivas para los ciudadanos, como negociar con el PP el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que muestra que se puede ser "oposición útil", porque estar en el "no es no siempre", como a su juicio hace el PP en la Comunitat Valenciana, no tiene "ninguna solución".

Según Puig, en el PSOE no hay militantes ni dirigentes del partido "que se hayan pasado al PP" y señala que hay que hacer un "esfuerzo mayor" en explicar las decisiones adoptadas para la mejora de la ciudadanía.