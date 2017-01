Pérez ,sorprendida por rueda de prensa sobre sus competencias sin saberlo

Valencia, 12 ene (EFE).- La diputada provincial de Políticas Inclusivas, Rosa Pérez Garijo (EU), ha mostrado su sorpresa al conocer por los periodistas que se había convocado, sin ella saberlo, una rueda de prensa para explicar la colaboración entre la Diputación y el Consell en asuntos que son de su competencia.

La vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, han comparecido hoy ante los periodistas para informar, entre otros asuntos, sobre el la inversión en servicios sociales en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Pérez Garijo, que se ha enterado de la rueda de prensa cuando los periodistas la buscaban para valorar su salida como acusación popular del caso Imelsa, ha afirmado que el acuerdo con la Conselleria para asumir los servicios sociales de los municipios de menos de 10.000 habitantes se ha hecho "desde" su "responsabilidad".

"Yo soy la diputada de Políticas Inclusivas", ha afirmado y, preguntada por si le ha molestado que se haya convocado esa rueda de prensa sin saberlo, ha asegurado que le "sorprendía" porque "se está hablando de mis competencias".

Ha asegurado que ella no estaba entre el público de la rueda de prensa, como sí lo estaba la diputada de Bienestar Social, porque no se había enterado: "No tenía conocimiento de esa rueda de prensa".