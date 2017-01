Luis Pérez afirma que el Elche está en el buen camino

Elche , 12 ene .- Luis Pérez, defensa del Elche, aseguró este jueves que el equipo ilicitano, a pesar de los últimos resultados, sabe que está en el buen camino para conseguir los objetivos marcados.

"El vestuario está muy motivado porque sabe que lo está haciendo bien y que va por el buen camino", comentó el jugador sevillano, quien admitió que ganar los tres puntos en Oviedo para cerrar la primera vuelta les daría "moral".

"Sabemos a lo que jugamos y que en cualquier momento puede llegar las victorias si seguimos en esta línea", reiteró el exfutbolista del Jaén, quien se mostró satisfecho de su rendimiento en su primera experiencia en el fútbol profesional.

"Me estoy adaptado muy bien y cada vez que tengo una oportunidad intento aprovecharla", dijo Luis Pérez, quien será titular ante el conjunto asturiano por la sanción de su compañero Rober Correa.

"Tengo buenas sensaciones y trabajo día a día. Cada vez que salgo me ha salido bien y me dedico a disfrutar de los minutos que me dé el entrenador", apostilló el jugador, quien recordó que hace dos años militaba en Tercera.

El lateral sevillano espera un Oviedo "herido" por los últimos resultados negativos, lo que en su opinión le hace "bastante más peligroso". "La afición apretará bastante y será complicado", añadió.

El defensa del Elche admitió que el equipo debe "trabajar un poco más defensivamente" para cerrar su portería, si bien recordó que la consigna del equipo es "jugar la pelota y atacar". "No es una opción dejar la portería a cero, sino marcar cuatro goles si nos hacen tres", precisó.

Luis Pérez afirmó que el equipo no está obsesionado por enlazar dos victorias consecutivas, un reto que ya se le ha escapado en siete ocasiones, y aseguró que el Elche tiene "potencial" para pelear por objetivos importantes.

"Le hemos plantado cara a todos los equipos con los que hemos jugado. Estamos en una buena posición, en mitad de la tabla, y queda mucho", concluyó.