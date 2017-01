David López: "No podemos despreciar al Valencia porque pase un mal momento"

Sant Adrià de Besòs , 12 ene .- El centrocampista del Espanyol David López ha explicado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que en el partido de este domingo en Mestalla no pueden "despreciar al Valencia porque pase un mal momento" y asegura que "tiene un buen equipo y grandes jugadores".

El futbolista ha augurado que no será un encuentro sencillo: "Nosotros vamos con todo, buscando los tres puntos y no será fácil ni mucho menos", ha comentado.

El catalán, reconvertido de mediocentro a central, ha recordado que el rival de esta jornada "se juega mucho y nosotros debemos ir con todo".

Las bajas en la plantilla blanquiazul no pasarán factura al Espanyol, según el canterano: "Es verdad que no podremos contar con gente importante, pero durante la temporada se ha demostrado que tenemos futbolistas que lo están haciendo muy bien", ha subrayado David López.

Por otra parte, el futbolista ha valorado la campaña de la Generalitat, con el lema "If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya" (Si sientes el FC Barcelona, sientes Cataluña): "Los pericos es que tenemos muy claro dónde estamos y quiénes somos y estamos muy orgullosos, pero eso no quita que haya cosas que nos molesten".

David López ha mantenido que el vestuario ha preferido usar el humor para responder a la polémica: "No es la primera vez que pasa. En lugar de salir con un discurso victimista o con palabras que no tocan tiramos de ironía porque afecta a todas las entidades deportivas que representamos Cataluña", ha comentado.