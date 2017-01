Sánchez insta al Consell a "devolver" competencias si no puede asumirlas

Alicante, 11 ene (EFE).- El presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, ha instado hoy al gobierno de la Generalitat a "devolver" al Estado las competencias que éste le ha delegado en el caso de que carezca de las "suficientes fuerzas" para asumirlas.

En declaraciones a varios periodistas antes del pleno ordinario de enero, Sánchez ha sido preguntado por el propósito del Consell de elaborar un decreto de coordinación en materia de servicios de política social, que incluye que las diputaciones cubran las necesidades en este área de los municipios de menos de 10.000 habitantes.

"Si la Generalitat no está preparada, no tiene capacidad o no se ve con suficientes fuerzas para asumir las competencias que tiene delegadas del Estado, pues que se las devuelva al Estado, pero que no traslade sus problemas y su incapacidad a otras administraciones", ha subrayado en referencia a las instituciones provinciales.

"Por decirlo de manera resumida y sin acritud", ha proseguido el popular: "No es posible que la incapacidad de una administración que no es eficiente y que no funciona se traslade y pervierta a una administración que es eficiente y que funciona, como es la Diputación de Alicante".

Sánchez ha recordado que hay un mapa de competencias en España "que dice de quien es cada una" y del que se extrae que "la Generalitat tiene una competencia en política social, y que debe asumir su responsabilidad y cumplir con su obligación legal de asistir desde el punto de vista del bienestar a los que viven en la Comunitat Valenciana".

Por ello, ha proseguido que el Consell "debe dejar que cada administración cumpla con sus obligaciones", y ha resaltado que "la Diputación, legítimamente reconocida en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Régimen Local, tiene unas competencias" que asume "a la perfección, de manera eficiente" y de forma "saneada".

"Lo que queremos", ha insistido, "es que la Generalitat asuma sus competencias y que deje que la Diputación asuma las suyas".

Preguntado por la visita del próximo mes de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el popular ha asegurado que "no hay problema" para cerrar una fecha para el encuentro.

Ha admitido, eso sí, que "es complicado cuadrar agendas", y ha añadido que dicha reunión se producirá en el Palacio Provincial alicantino "la segunda semana" o el día 20, y que se tratarán "los temas que preocupan a Mónica Oltra y a nosotros en la Diputación".