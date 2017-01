El mandato marco de la nueva RTVV es "una copia literal del catalán"

Valencia, 11 ene (EFE).- El portavoz del grupo parlamentario popular en la comisión de RTVV, Jorge Bellver, ha denunciado hoy que el mandato marco presentado por la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) en Les Corts es una "copia literal, con puntos y comas, del mandato marco catalán".

Para Bellver, los miembros de la Corporación "han sido malos trabajadores", pues se han limitado "a un corta y pega", por el que ha manifestado su esperanza de que "no se haya pagado", según un comunicado del PP.

"Las cosas se están haciendo rematadamente mal para poner en marcha la nueva radiotelevisión pública", ha lamentado el portavoz popular, que ha afirmado que lo más "criticable" es que "el único cambio que tiene la redacción de esa norma se ha llevado a cabo para "remarcar lo que de verdad interesa al tripartito".

"Mientras la catalana habla de internacionalizar su lengua y cultura, en la modificación valenciana se sustituye por 'promover el espacio comunicativo común propio del ámbito lingüístico'", ha detallado Bellver, que ha denunciado la referencia a "los imaginarios 'països catalans'".

El diputado popular ha explicado que su grupo ha pedido a la mesa de la Comisión que se establezca cuál es el procedimiento de aprobación de este mandato marco, porque "no solo no se ha aprobado un calendario, sino que no se sabe cómo se va a aprobar esta norma".

"Da la sensación que se pretende que se vote esa norma imposibilitando que se puedan presentar enmiendas. Confiamos en que la Mesa de Les Corts apruebe el procedimiento definitivo y aclare las dudas, pues las cosas se están haciendo rematadamente mal, parece que a conciencia aunque no sabemos con qué objetivo", ha afirmado.

En este sentido, Bellver ha reivindicado que el mandato marco propuesto por el PP es "el más elaborado de los presentados por los grupos".

Ha subrayado que tiene como objetivo fundamental "compatibilizar la rentabilidad social y la viabilidad económica de la futura RTVV como elemento vertebrador de nuestra diversidad territorial, de promoción de la lengua valenciana, y establecer un funcionamiento plural, transparente, accesible e independiente".

"El texto presentado apuesta por la promoción del valenciano y, a la vez, por el plurilingüismo, dando un uso preferente a la promoción del inglés y la posibilidad de que nuestros hijos lo aprendan y dando un peso específico al apoyo de la futura RTVV al sector audiovisual valenciano", ha destacado.

Por otra parte, Bellver ha solicitado que se cree una subcomisión en Les Corts que "elabore un informe anual sobre el cumplimiento del mandato marco aprobado", y ha lamentado que no quede claro su periodo de vigencia.

"El actual Consell no está cumpliendo su palabra con los extrabajadores. Han hecho todo lo contrario de lo que dijeron", ha concluido.