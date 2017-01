Bueso no cree que la visita de este sábado al líder Barça B sea decisiva

Alicante, 11 ene (EFE).- Pol Bueso, futbolista del Hércules, ha restado trascendencia al encuentro que este sábado enfrenta al conjunto alicantino contra el Barcelona B y ha asegurado que no será decisivo pese a que se miden con el líder de la clasificación.

El Hércules visita al Barcelona B con seis puntos de desventaja en la tabla, por lo que, en caso de derrota, se alejaría a nueve del primer puesto, primer objetivo del equipo de Luis García Tevenet en la presente temporada.

"Pase lo que pase, ni los vamos a coger, ni los vamos a perder de vista. De todas formas, no me he parado a pensar en que se pueda perder allí", ha comentado Bueso, que ha recordado que el Hércules afronta el envite después de haber encadenado cuatro triunfos.

No obstante, el central de Moncofa ha reconocido que el choque de este sábado es un partido "señalado" por ser ante un equipo que, junto el Alcoyano, se ha convertido en el rival "a batir" y ha apuntado que deben ser "ambiciosos" porque son el Hércules.

Bueso ha opinado que deben afrontar el choque ante el Barcelona B como hicieron el que les midió con el primer equipo azulgrana en la Copa del Rey.

"Tienen muchas individualidades, mucho gol arriba y hay que intentar que se equivoquen muy cerca de la portería. Hay que tener intensidad, concentración y achicar espacios como contra el primer equipo", ha argumentado.

Por otro lado, respecto al mercado de invierno, ha considerado que no tiene por qué afectar al vestuario porque los jugadores saben que es algo que va con el fútbol.

En ese sentido, el jugador del Hércules ha apuntado que quiere lo mejor para el equipo y si lo que viene es para mejorar, "bienvenido sea".