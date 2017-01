Tebas opina que no fue correcto que el Barcelona no fuera a los premios FIFA

Valencia, 10 ene (EFE).- Javier Tebas, presidente de la LialIga, afirmó que no considera correcto que los jugadores del Barcelona no estuvieran ayer en la gala "The best" de la FIFA, de la misma forma que tampoco le pareció bien que no estuvieran en noviembre en la de LaLiga.

"No voy a valorar si fue una falta de respeto porque tendrán sus razones, pero se podía haber hecho un esfuerzo como otras veces, ya que ir a Zurich desde Barcelona no es como ir a Nueva York y la hora era adecuada. Debían haber estado", agregó.

Así lo indicó tras participar en la entrega de premios a los proyectos "Emprén Esport" organizada en Valencia por la Fundación Trinidad Alfonso y el diario Marca.

Preguntado sobre si el barcelonista Andrés Iniesta había hablado con jugadores del Real Madrid para explicarles su ausencia en la gala, Tebas señaló que Iniesta es "un caballero" y que si había pedido disculpas era porque se ha hecho algo que no era correcto.

"En cualquier caso, me parece un asunto tangencial. Lo importante es que la nuestra es una Liga muy competitiva en la que el Barcelona, como el Real Madrid, el Sevilla y otros pueden ganarla", indicó.

Sobre el premio a Cristiano Ronaldo, indicó que es merecido, sobre todo si se observa el nivel del jurado que lo concede, aunque destacó que la Liga tiene "a los dos mejores jugadores de la historia, por lo que en España se disfruta del premiado cada fin de semana".

Respecto al premio al mejor entrenador, admitió que era probable que Zinedine Zidane se lo hubiera merecido por lo hecho en 2016, aunque le falta consolidarse en el tiempo porque lleva poco como técnico.