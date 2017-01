Escribá: "Queremos darle la vuelta al resultado como sea"

Vila-real , 10 ene .- El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, señaló en rueda de prensa que a pesar de tener que remontar un 3-1 en contra, cosechado en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey en Anoeta, su equipo afronta este encuentro con el objetivo de lograr la clasificación.

"Es un partido muy importante, definitivo para nosotros. Tenemos confianza de que podemos pasar si hacemos un buen partido. Vamos a jugar con el mejor once posible intentando darle la vuelta a la eliminatoria. El partido del sábado ahora mismo no nos importa. Queremos darle la vuelta al resultado como sea", recalcó.

Por ello, el técnico valenciano, apuntó que, salvo las bajas obligadas por lesión de Soldado, Cheryshev y Musacchio, va a contar con todos para este partido ante la Real Sociedad, incluido el meta Asenjo, del que explicó que "notaba un poco de cansancio a nivel abdominal, pero no tendrá problemas según me ha dicho el doctor".

Preguntado por las claves para remontar la eliminatoria, Escribá señaló que "la diferencia en el partido de ida estuvo en la eficacia. Ahora cuando tenemos que remontar la eficacia es muy importante. No hay que precipitarse porque la diferencia no es tan grande y no hay que buscar la heroica. Pensamos en ganar, pero no debemos salir obsesionados".

"Estamos mentalizados para defender fuerte y sabemos que aunque encajemos tenemos potencial suficiente para marcar tres goles", añadió el técnico, quien reconoció que "es lógico que no haya el ambiente del partido ante el Barça, pero lo que importa es lo que pase sobre el terreno de juego. Si salimos con una gran intensidad podremos darle la vuelta pese a que nos enfrentamos a un magnífico rival".

"Me encantaría seguir en la Copa del Rey. Es una competición corta y el desgaste no es muy grande. Me ilusiona a mí, al club y a los jugadores. Nos tocó un sorteo difícil, pero tenemos mucha ilusión. Me daría mucha rabia no pasar", continuó.

Tras las bajas con las que cuenta en la línea defensiva. comentó que "tenemos tres centrales y a Pau que ya ha trabajado con nosotros. Además Mario y N'Diaye pueden ser una solución.

Estamos teniendo más lesiones de las que esperábamos. Espero que se acabe cuanto antes esta racha. Poco a poco iremos recuperando gente", concluyó.