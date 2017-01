La UV revisa la visión sobrenatural y fantástica del cine de la Guerra Civil

Valencia, 9 ene (EFE).- Dos nuevos ciclos de películas, sobre el cine fantástico enmarcado en la Guerra Civil y sobre la sexualidad de personas con diversidad funcional, abren la programación del Aula de Cinema de la Universitat de València de este año, que los martes y los jueves ocupará el colegio Rector Peset y el Palau de Cerveró.

Así lo han anunciado desde la universidad en un comunicado, en el que han explicado que todas las proyecciones serán gratuitas, en versión original subtitulada, e irán acompañadas de una presentación y un coloquio.

En concreto, la programación de enero del Colegio Mayor Rector Peset, que se realizará todos los martes, estará dedicada a la Guerra Civil, mientras que el Palau de Cerveró, los jueves, inicia el curso con un ciclo sobre la sexualidad y la diversidad funcional.

Sobre la Guerra Civil, el Aula de Cinema ha programado para este mes un ciclo de películas que narran desde otro punto de vista el conflicto, "desde un carácter más simbólico", a través del cine fantástico y sus "peculiares códigos de representación".

El programa se abre este martes 10 de enero con "El espinazo del diablo" (Guillermo del Toro, 2001), sobre un orfanato para niños de la guerra donde habitan fantasmas.

En la siguiente sesión, el martes 17 de enero, se proyectará "Insensibles" (Juan Carlos Medina, 2012), otro film donde los niños adquieren protagonismo en una historia que mezcla el presente con el pasado de la guerra, mientras que en la sesión del 24 de enero se podrá ver "El bosque" (Óscar Aibar, 2012), en la que se mezcla el ambiente rural con lo sobrenatural.

En esta misma línea, en la última sesión del ciclo, el martes 31 de enero, se proyectará "El laberinto del fauno" (Guillermo del Toro, 2006), en la que la lucha de los maquis "sirve de contexto para el viaje iniciático de una niña que descubrirá el terror y las maravillas a partes iguales".

Esta sesión especial tendrá lugar el IES Lluís Vives y estará presentada por los alumnos de Segundo de Bachillerato, y acompañada de una visita guiada al refugio de la Guerra Civil que alberga dicho centro.

Por otra parte, el ciclo del Palau de Cerveró aborda la sexualidad en personas con diversidad funcional, "en una sociedad en la que la sexualidad sigue siendo a día de hoy un tema tabú, y todavía lo es más cuando se trata de personas con diversidad funcional".

La programación comenzará el jueves 12 de enero con "Yes, We Fuck!" (Antonio Centeno, Raúl de la Morena, 2015), un documental que cuenta con seis historias reales, mientras que el jueves 19 de enero se proyectará "De óxido y hueso" (De rouille et d'os, Jaques Audiard, 2012), un film francés que muestra la vida de un refugiado que se hace cargo de su hijo y que conoce a una domadora de orcas que acaba de tener un accidente que casi le cuesta la vida.

El jueves 26 de enero será el turno de "Tras el cristal" (Agustí Vilaronga, 1986), una película que narra la historia de un doctor que arrebató muchas vidas en los campos de concentración nazis hasta que sufre la venganza de sus víctimas.

El ciclo finaliza el jueves 2 de febrero con "Hasta la vista" (Geoffrey Enthoven, 2011), una comedia en la que tres veinteañeros con diferentes discapacidades se proponen disfrutar del sexo.