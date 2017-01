Miguel Bañuz: "Queríamos empezar bien la segunda vuelta"

Alcoy , 9 ene .- Miguel Bañuz, portero del Alcoyano, ha reconocido que con la victoria sobre el Mallorca B que le permite afianzar el segundo puesto en la tabla y empezar como esperaban la segunda vuelta del campeonato.

"Hemos conseguido quitarnos la espina con la que nos fuimos de vacaciones, tras no poder cerrar el año con una victoria ante nuestra afición. Queríamos empezar bien la segunda vuelta porque no es fácil volver a ganar después de tres semanas sin jugar", ha comentado.

El guardameta alicantino, que se estrenaba en la competición liguera por lesión de Marc Martínez, ha explicado que "estaba muy tranquilo y confiado porque me había preparado mucho para este momento. Tanto los compañeros como la afición me han transmitido mucha confianza. Con mi compañero me llevo muy bien, hay una competencia muy sana y me ha ayudado mucho en este partido".

Su escaso protagonismo a lo largo de la primera vuelta hizo que en algún momento se llegase a especular sobre su salida del equipo para dejar una ficha libre para que el central Pau Bosch pudiera debutar con su nuevo equipo.

Al respecto, Miguel Bañuz ha asegurado que "en todo momento he estado muy tranquilo. He intentado aislarme de todas las especulaciones que se han dicho en los últimos días. Vine al Alcoyano con un objetivo, que era aportar mi granito de arena para lograr el objetivo de clasificarnos para el play-off y ese sigue siendo mi pensamiento".