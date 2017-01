El IVAM alcanza 123.144 visitantes en 2016, un 14 % más que en 2015

Valencia, 9 ene (EFE).- El número de visitantes del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha aumentado durante 2016 hasta alcanzar las 123.144 visitas, lo que supone un incremento del 14,42 % con respecto a 2015 y de casi el 70 % sobre las cifras del año 2014.

Además, del total de visitas de este pasado año, el público asistente a la oferta de actividades culturales del museo, con eventos como conferencias, visitas guiadas o recitales de ópera en directo, ha sumado 17.081 personas, según un comunicado del IVAM.

En cuanto a las actividades pedagógicas y talleres escolares y familiares, el número de asistentes ha aumentado en un 25 % respecto al año anterior y ha alcanzado un total de 11.698 participantes.

Desde el museo han destacado que durante 2016 entraron en vigor las nuevas tarifas de entrada general, que pasaron de 2 a 6 euros a partir del 1 de septiembre, y se amplió el tiempo de visita gratuita al museo.

Entre enero y diciembre del pasado año, el IVAM inauguró un total de doce exposiciones temporales, dos más que el año anterior, entre ellas "Harun Farocki. Lo que está en juego", "Entre el mito y el espanto. El mediterráneo como conflicto", "Performance, respiración artificial, Eco oscuro", "Caso de estudio. Fotografía documental en Estados Unidos. Años 30" y "Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las colecciones del IVAM".

Asimismo, el museo valenciano inauguró las muestras "VLC. Valencia línea Clara", "Boltanski. Départ-Arrivée", "Ignacio Pinazo y las Vanguardias. Afinidades electivas", "Lost in transition", "Fake. No es verdad, no es mentira", "Caso de estudio: Richard Hamilton" y "Círculo íntimo. El mundo de Pepe Espaliú".

Además, un total de 154 obras de la colección del IVAM se han podido ver en museos de todo el mundo, como el Guggenheim de Nueva York, el EMMA de Finlandia, el Kunstmuseum de Wolfsburg (Alemania), el Musée de la Chasse et de la Nature de París, el Museo Reina Sofía de Madrid o el Museo Picasso de Málaga, gracias a los contratos de préstamos establecidos.

En 2016, el IVAM ha ampliado su colección con la adquisición, por 119.282 euros, de cerca de 50 obras de ocho artistas: Yto Barrada, Isabel Oliver, Ángela García, Helena Cabello y Ana Carceller, Joaquín Collado, Miguel Calatayud y Ximo Berenguer.

Durante este año, el IVAM ha puesto en marcha asimismo la Cátedra de Estudios Artísticos de los siglos XX y XXI, en la que participan la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

También ha crecido el número de "amigos del IVAM", que se sitúa en 704, un 4 % más que el año anterior y un 27,5 % más que en 2014.

Respecto a las visitas a la web del museo, la página ha recibido 547.434 durante 2016, con un tiempo medio de sesión de 2 minutos y 13 segundos, y ha aumentado su público en la red social Facebook en más de un 20 %, al pasar de 24.781 seguidores a 29.814; en Twitter en un 14 %, al pasar de 10.589 a 12.284 seguidores, y en Instagram en un 222 %, al pasar de 1.554 a 5.003 seguidores.