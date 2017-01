El PP critica el retraso del tripartito de Alicante con los presupuestos

Alicante, 9 ene (EFE).- El portavoz del PP en el ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha criticado al tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís) por no haber enviado aún los presupuestos a Madrid para que los técnicos del ministerio de Hacienda puedan revisarlos y darles el visto bueno.

En un comunicado, Barcala ha señalado que ya advirtió "en su momento y se ha cumplido escrupulosamente de que, de nuevo, el tripartito siga sin haber aprobado este año los presupuestos municipales, igual que cuando en 2016 llegó el 1 de enero y Alicante tampoco tenía los presupuestos".

Al popular, le resulta "ridículo que el tripartito luego recurra a echar las culpas de su retraso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando ha sido incapaz de enviar aún su previsión presupuestaria porque no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos".

"Si los trabajos se hacen tarde, si no se sacan adelante las negociaciones para elaborar unos presupuestos y si en el tripartito no se ponen de acuerdo para elaborar los presupuestos que Alicante necesita pasan estas cosas: que llega el año nuevo y no tenemos las cuentas públicas para la ciudad, con todo lo que eso conlleva de retrasos, de falta de gestión y de paralización de muchos asuntos que son urgentes para nuestros ciudadanos", ha dicho.

Barcala ha lamentado que 2016 se cerró "perdiendo inversiones y en 2017 llevamos el mismo camino debido a su mala gestión, mientras se preocupan de otros asuntos que son irrelevantes para nosotros".