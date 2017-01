Acusan al PP de poner en riesgo inversión de 12 millones para Centro Cultural

Benidorm , 9 ene .- Los grupos del PSPV-PSOE y Compromís Los Verdes en el Ayuntamiento de Benidorm han denunciado hoy que la "deslealtad institucional" del gobierno local, del PP, hacia el Consell está "poniendo en peligro" la inversión prevista de 12 millones de euros para la primera fase del Centro Cultural.

En rueda de prensa, los portavoces de ambos grupos han criticado que los populares hayan "puesto en duda" el borrador del nuevo convenio una vez éste ha sido remitido al Ayuntamiento.

"Están poniendo numerosas pegas de forma unilateral y sin contar con la oposición", según el socialista Rubén Martínez, quien ha recordado que el documento necesita la rúbrica del gobierno local para iniciar las obras.

Martínez ha considerado "bueno para la ciudad" el actual convenio al haber sido informado por la abogacía del Consell, "no como el anterior, que era ilegal", en alusión al suscrito en 2006 por el entonces conseller Gerardo Camps y el exalcalde popular Benidorm Manuel Pérez Fenoll.

La supuesta ilegalidad, según el concejal socialista, derivaba de la calificación del suelo como bien de dominio público y no como bien patrimonial.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Josep Bigorra, ha expuesto que aquel convenio de 2006 acordaba la cesión del uso de la infraestructura "a una entidad privada por un mínimo de 15 años" y ha opinado que "quizá lo que le molesta al PP es que ahora no se pretenda dejar en manos privadas su explotación".

La propuesta de convenio del Centro Cultural formulada en noviembre al Ayuntamiento por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana contempla la realización de una sala menor de 546 butacas, un conservatorio de danza y música, una cafetería, la realización de zonas comunes y accesos a estas salas, las fachadas del edificio y su cubierta.

El portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, ha subrayado que el citado convenio "solo es un borrador" y que el ejecutivo municipal está "a la espera" de que el documento sea informado por los técnicos de Secretaría e Intervención, motivo por el cual no ha querido valorar su contenido.

González de Zárate ha precisado también que, una vez con los informes en la mano, el convenio será llevado a las comisiones informativas y al pleno.

"Pero, mientras solo sea un borrador y no sea efectivo y eficiente, no creemos que haya que entregar ninguna copia a los grupos políticos, porque no sabemos en qué va a acabar el borrador", ha dicho.