Voro: "El equipo necesita resultados, es la solución para todos"

Paterna , 8 ene .- El entrenador del Valencia, Salvador González "Voro", aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Osasuna que la única solución para los males del club, tras las dimisiones de Cesare Prandelli y Suso García Pitarch, como entrenador y director deportivo, respectivamente, es conseguir buenos resultados.

"El equipo necesita resultados, es la solución para todos. Entre jugadores y cuerpo técnico intentaremos dar las soluciones para conseguirlo. De lo demás no debo opinar. No es mi cometido", dijo.

"No es que no quiera hablar de las dimisiones. Lo que me da confianza es que después de la derrota de la Copa cómo han entrenado. Vamos a estar en condiciones de ir a por el partido", continuó el técnico.

De nuevo, Voro recordó la implicación de la plantilla que, según su opinión, es sabedora de la situación: "Los jugadores saben que los resultados es lo único que puede cambiar esto. No hay otro camino". "Si mañana conseguimos ganar habremos dado un paso grandísimo para todo. No hay otra. Como hombre de fútbol no veo otra", agregó.

Voro recordó que ahora es el entrenador y que no debe valorar otros aspectos del club que no sean sus tareas como tal: "Soy entrenador ahora. Si tengo que entrar a valorar todos los aspectos del club no es mi trabajo. Me preocupa el equipo y el partido de mañana. Me centro en lo que debo".

Asimismo, el preparador valenciano tampoco enjuició la dimisión de Suso García Pitarch, hasta ayer director deportivo del club: "No puedo entrar a valorar algo que lo ha hecho otra persona. Yo respondo de lo que hago yo. Estoy centrado en entrenar. Todo lo demás no nos va a ayudar. El partido de mañana es lo más importante".

Respecto a la confianza de la dirección del club en su persona para entrenar el equipo, Voro fue contundente: "No se me ha dicho lo contrario. No veo ningún aspecto que me limite a nada. Se me dijo desde el primer día que era el entrenador y tenía la confianza. Voy a seguir mi camino".

Por otra parte, el entrenador valencianista habló de las necesidades del equipo en este mercado de invierno y priorizó la llegada de un delantero: "Todo es mejorable. Entiendo que si tuviera que priorizar estaría de acuerdo en reforzar con un delantero, pero el mercado es difícil. Destacaría esa posición. Cuando llegue el momento podré dar mi opinión pero ahora me he aislado".

Sin embargo, dejó en manos del club los jugadores que elijan para reforzar el plantel: "El club es el que debe tomar las decisiones, el que tiene que fichar a un nombre o a otro. Así se lo dije a Suso. Yo puedo tener mi idea de lo que el equipo necesita y qué posiciones serían mejor. No de nombres. Entiendo que hay una secretaría técnica, liderada por Suso hasta ayer, que es la que tiene que tomar decisiones".

Voro también habló de Simone Zaza, un ariete en el que estaba trabajando Suso García Pitarch para incorporarlo en los próximos días: "No lo conozco en profundidad. Un buen jugador siempre es bueno que venga. Si el club estaba trabajando en ese fichaje es porque cree que sumará a los que tenemos aquí. Si han decidido ir a por él como algo prioritario será por algo".

Por último, habló Fede Cartabia, que no quiso entrar en la convocatoria ante el Celta de Copa del Rey porque no estaba centrado en el Valencia, y explicó que el canterano le había pedido disculpas.

"La víspera del Celta me llamó y me pidió disculpas, me dijo que se había equivocado, es el primer paso para reintegrarse. Es un detalle muy importante admitir que se había equivocado", concluyó.