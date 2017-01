El Consel está paralizado, callado y congelado ante el cese de Casas

Valencia, 7 ene (EFE).- El grupo parlamentario popular en Les Corts ha censurado el "mannenquin challege" (reto del maniquí) del Consell del Botànic porque está "paralizado, callado y congelado" ante el cese de Sandra Casas, la número 2 de la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La portavoz de Justicia del PP, María José San-Segundo, ha reprochado el "manto de silencio opaco" sobre el cese y ha resaltado que Oltra "no ha despejado ninguna duda, ni ha dado ningún dato que desmienta las sospechas sobre posibles irregularidades, conflictos de intereses o utilización de influencias en su propia Conselleria".

Ante tan "elocuente y clamoroso silencio, sorprendente en alguien tan locuaz cuando se trata de calificar la ética y la estética de los demás", ha vuelto a preguntar a Oltra "si su número 2 ha firmado o intervenido por parte del Consell en reclamaciones privadas que ella misma o su despacho hayan iniciado, ¿sí o no?".

También "si se han recibido por la Conselleria sentencias en que conste Sandra Casas como abogada de los reclamantes, al tiempo que era cargo público de la misma, ¿sí o no?", ha informado el PP en un comunicado.

Ha recordado que desde que su grupo presentó las preguntas y solicitudes de documentación del caso, unos días antes del cese, "no ha habido una sola declaración del president Puig, ni de consellers ni de altos cargos; solo una errática intervención de la Oltra más nerviosa, frágil e inconsistente que se ha visto nunca".

Y, tras preguntar "por qué la Conselleria de Transparencia no oye, no ve, no habla y no actúa", Ferrer San-Segundo ha cuestionado "si el PSPV, Compromís y Podemos no tienen preguntas que hacer, o es que no quieren conocer las respuestas."

La portavoz de Justicia del PP ha anunciado la solicitud de nueva información, sobre si hay registros contables en la Conselleria a nombre de Casas, posteriores a su nombramiento como secretaria autonómica y cuánto dinero se ha abonado, desde julio de 2015, en asuntos representados por ella o su despacho y también si durante su mandato, algún miembro de su despacho ha participado en Comisiones de trabajo de la Conselleria.

La diputada popular ha invocado "el exigente rasero habitual de los grupos que sustentan el Botànic respecto del PP", para pedir al PSPV, Compromís y Podemos que "voten, y no veten, la comparecencia de Oltra en la Permanente de Les Corts, la Comisión de Investigación y la intervención inmediata del Consejo de Transparencia".

Ferrer ha asegurado que Oltra cree que "escondiéndose detrás del silencio va a pasar página rápido para que los ciudadanos olviden, pero se equivoca: vamos a seguir exigiendo respuestas, luz y responsabilidades, porque sus balones fuera han aumentado las sombras".

"El grado de participación de Oltra sobre lo que haya podido pasar en su Conselleria, en términos de responsabilidades políticas, sea de autoría, complicidad o encubrimiento, es algo que naturalmente tendrá que investigarse, como ha venido exigiendo ella misma respecto a otros", ha agregado y ha pedido esclarecer si se han priorizado las reclamaciones relacionadas con Casas.

"El Consell ha de comprobar que nadie ha utilizado el cargo público favoreciendo intereses privados. Y además depurar las responsabilidades políticas que, en este caso, aplicando las propias varas de medir de Oltra, resultan evidentes", ha agregado.

Según Ferrer, Oltra, "conocía perfectamente los intereses que tenía Casas en los asuntos por su participación como reclamante en los expedientes que habían de resolverse por la propia Conselleria".

"Y tenía el deber, cuya responsabilidad ha de asumir, de vigilar lo que ocurriera en su propio departamento. La realidad es que Compromís, y el Botànic, vinieron dando lecciones, pero sus altos cargos se están teniendo que ir marchando por la puerta de atrás", ha concluido.