Valencia vigila qué vehículos acceden a la ciudad con motivo cabalgata Reyes

Valencia, 5 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Valencia vigilará a través de las cámaras de control de tráfico y con la ayuda de veinte patrullas de la Guardia Civil qué tipo de vehículos acceden a la ciudad con motivo de la cabalgata de los Reyes Magos y en un momento "especialmente delicado" por el nivel de alerta terrorista.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha explicado hoy que, aunque el nivel de alerta 4 es el mismo que en la cabalgata del año pasado, los últimos atentados en Berlín y Niza, les han hecho "extremar las medidas para conocer de antemano qué vehículos entran en la ciudad".

En una rueda de prensa, la edil ha agradecido que más de una veintena de patrullas de la Guardia Civil vayan a patrullar las carreras de los alrededores de la ciudad para controlar qué vehículos acceden y ha incidido en que no se trata de prohibir sino "controlar qué vehículos van a entrar" y a dónde se pueden dirigir.

Menguzzato ha recordado que los atentados de Berlín y Niza se realizaron con vehículos de gran tonelaje y de más de dieciséis ruedas y se llevaron a cabo en "avenidas gigantes y amplias, con acceso directo desde las carreteras y con más facilidad de acceso".

"El acceso a nuestra ciudad no se presenta de la misma manera", ha sentenciado y ha resaltado que cada ciudad tiene "su realidad" y toma medidas acorde a ella, además de incidir en que los profesionales saben que "un vehículo así no entra en el ayuntamiento porque no puede girar en la calle de la Paz".

El dispositivo de seguridad lo componen 170 agentes de Policía Local, de los que 101 se centrarán en la cabalgata que organiza el Ayuntamiento de Valencia, y otros 150 de la Policía Nacional para velar y garantizar la seguridad de los valencianos en las calles de la ciudad "en un momento especialmente delicado", según la edil.

Ha destacado que han vuelto a instalar el Centro de Coordinación (Cecor) en las dependencias municipales para que Policía Nacional y Local hagan un "seguimiento conjunto" de lo que pasa en la ciudad y, como novedad este año, habrá agentes de ambos Cuerpos en la Sala de Control de Tráfico, que también vigilarán a través de las cámaras de tráfico qué vehículos entran en Valencia.

"A ello se suman y queremos agradecerlo, la Guardia Civil que vigilará nuestras carreteras de acceso a la ciudad y qué tipo de vehículos entran en la ciudad con más de veinte patrullas", ha agregado.

La concejala se ha mostrado convencida de que con estas medidas de coordinación, Valencia tiene "una muy buena seguridad" y ha agregado que "la seguridad es algo muy subjetivo y por eso es importante que la gente sepa que está en un sitio seguro".

Ha insistido en que no van a dar publicidad a las medidas concretas para mejorar la seguridad porque estas deben quedar en el ámbito policial y ha señalado que "como ciudadanos y como concejala, debemos confiar en que las medidas que determinan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son las más adecuadas".

Junto a ella, ha comparecido el concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, que ha explicado que se han concedido los permisos a las 22 cabalgatas, 2 más que en 2016, que lo han solicitado, después de que cuatro de ellas hayan tenido que hacer algunas modificaciones por informes de Policía, Bomberos, Movilidad o Jardines.

Menguzzato ha resaltado el "esfuerzo importante de coordinación" que han realizado para "redistribuir" a los agentes y poder dar luz verde a todas las cabalgatas de los barrios que lo habían solicitado.