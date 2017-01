PP:El pago de las ayudas de vivienda se debe a la gestión de Consell anterior

Valencia, 4 ene (EFE).- La portavoz de Vivienda del PP en Les Corts, Elisa Díaz, ha afirmado hoy que el pago de las ayudas de la vivienda se debe a las políticas que desarrolló el anterior Consell del PP.

"Los 240 millones de euros en ayudas se han pagado gracias a las políticas de vivienda del PP, tanto lo que dejó hecho y aprobado el anterior Consell como las ayudas que en forma de Plan de Vivienda o en FLA vienen del gobierno de España", ha asegurado en un comunicado.

Díaz ha señalado que la consellera de Vivienda, María José Salvador, "se cuelga medallas en su departamento que son inmerecidas".

Ha recordado que en su momento no se pudieron pagar estas ayudas porque Intervención cambió los criterios de pago, y hasta que no se introdujo una disposición en la Ley de Puertos no se pudieron reconocer todas las ayudas tramitadas antes de 2012, un asunto que la actual consellera "no apoyó cuando era diputada".

"Si fuera por la actual consellera, no se habrían podido pagar ni los 240 millones de euros ni lo que afirman ahora haber pagado ya de las resoluciones 501", ha manifestado.

La portavoz popular ha indicado que el anterior Consell del PP "creó todo el crédito" para el pago de los 240 millones de euros y se dijo que, una vez pagados éstos, se presupuestaría el pago de los 40 millones de euros de las resoluciones 501.

Así, "en siete meses el anterior Consell pagó 115 millones de euros", mientras que el nuevo Consell pagó "105 millones de euros en los nueve meses siguientes".

Aún falta por pagar, ha dicho, más del 60 % de las resoluciones y lo que falta será abonado "gracias al FLA que viene del Estado gobernado por el PP", puesto que desde la Conselleria no han presupuestado nada al respecto para 2017", ha añadido.