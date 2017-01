Fernando Román no mejora de sus molestias y es seria duda ante el Gavà

Alicante, 4 ene (EFE).- El futbolista del Hércules, Fernando Román, es duda para el encuentro que este domingo enfrenta al conjunto alicantino contra el Gavà, ya que no mejora de las molestias físicas que arrastra desde que el equipo ha reanudado los entrenamientos.

Román se sometió este martes a pruebas médicas que descartaron que padezca una lesión, pero el jugador ha intentado correr hoy y ha tenido que parar al no remitir el dolor en la inserción de los isquiotibiales.

"He intentado correr un poco y me ha molestado pero todavía quedan días y voy a intentar llegar al partido. Si no, el que juegue seguro que lo hará bien", ha comentado el defensa madrileño.

Román, que ha realizado estas declaraciones antes de participar en la visita de una delegación del Hércules a la planta de Pediatría del Hospital General de Alicante, ha reconocido alivio por el hecho de que en las pruebas no se apreciara ninguna lesión.

No obstante, ha admitido que está "mosqueado" por seguir con molestias pese a no observarse motivo para ello. "Tengo muchas ganas de jugar el domingo, quiero llegar al domingo pero si no puedo hacerlo tampoco pasa nada", ha concluido.