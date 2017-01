Europa incluye al Hospital La Fe en las Redes Europeas de Referencia

Valencia, 4 ene (EFE).- Las unidades de Enfermedades Neuromusculares Raras, Epilepsia Refractaria y Oncología Pediátrica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe han sido reconocidas por la Comisión Europea para formar parte de las nuevas Redes Europeas de Referencia (ERN).

Según han informado fuentes de la Generalitat, las ERN tienen como objetivo mejorar la prestación de la asistencia sanitaria, por lo que esta unidades se convierten en un punto focal para la formación, la investigación y el conocimiento de las patologías poco frecuentes.

Se trata de redes europeas de enfermedades raras y complejas que integran centros especializados y que cumplen con estrictos requisitos que se requieren para ser aceptados en esta red.

La Unidad de Enfermedades Neuromusculares Raras del hospital valenciano queda integrada en la European Reference Network for Rare Neuromuscular Diseases (EURO-NMD).

La Unidad de Epilepsia Refractaria se enmarca en la European Reference Network on Rare and Complex Epilepsies (EpiCARE), mientras que la Unidad de Oncología Pediátrica queda dentro de la European Reference Network for Paediatric Cancer (PaedCan-ERN).

Según el jefe del Servicio de Neurología de La Fe y coordinador de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares Raras, Juan Vílchez, esta acreditación supone "estar cualificado para diagnosticar y tratar a pacientes de la Unión Europea que requieran de conocimientos y técnicas específicas muy especializadas".

Esta unidad pertenece al centro de investigación biomédica en red sobre enfermedades raras del Instituto Carlos III y entre 2011 y 2015 ha desarrollado 7 proyectos de financiación competitiva internacional y una docena de proyectos privados y ensayos clínicos.

El responsable de la Unidad de Epilepsia Refractaria, Vicente Villanueva, ha resaltado la importancia de "integrarse como centro de referencia europeo en el diagnóstico y tratamiento de epilepsias raras y complejas".

La Unidad de Epilepsia Refractaria dispone de un programa de diagnóstico y de tratamiento médico y quirúrgico, lo que significa que se realizan desde diagnósticos genéticos de epilepsias raras hasta intervenciones quirúrgicas con altos grados de complejidad.

La responsable de la Unidad de Oncología Pediátrica en el Hospital La Fe, Adela Cañete, considera que "la existencia de una red de centros expertos europeos acreditada y reconocida es necesaria", y que La Fe es un nodo importante para ello.

Las unidades de Enfermedades Neuromusculares Raras, Epilepsia Refractaria y Sarcomas en la Infancia (perteneciente a Oncología Infantil) del hospital también están acreditadas como unidades de referencia nacional para el Sistema Nacional de Salud (CSURSNS) por el Ministerio de Sanidad.