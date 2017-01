CCOO cree insuficiente descenso paro y pide medidas para volver a tasa del 9%

Valencia, 4 ene (EFE).- El sindicato CCOO PV considera que la reducción del paro registrado en diciembre "sigue siendo insuficiente" y reclama medidas concretas para que el impacto sobre el empleo "permita volver a las tasas de desempleo de antes de la crisis, un lejano 9 % que sonroja el 20 % actual".

CCOO PV se ha referido así en un comunicado a los datos del desempleo publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que indican que el paro bajó en la Comunitat en diciembre en 6.787 personas, un 1,59 % respecto al mes anterior, y cerró el año con 418.963 desempleados, un 9,31 % menos que al final de 2015.

La secretaria de Formación, Empleo y Personas desempleadas de CCOO PV, Ana García Alcolea, afirma que los buenos datos de paro registrado este mes deben analizarse "teniendo en cuenta los claroscuros en la fotografía del mes anterior y el cómputo interanual".

A su juicio, en la Comunitat podrían calcarse las oscilaciones del paro registrado "a golpe de campañas" y afirma que la "precarización" del empleo se evidencia en el porcentaje de contratación temporal, que llega al 92,13 %, y en la tasa de cobertura, que solo llega al 46,6 %, "dejando a más de la mitad de demandantes sin ningún tipo de prestación".

"Diciembre es un mes previsible por la campaña de Navidad y el anticipo del periodo de rebajas, lo que concentra el mayor descenso en el sector Servicios", señala la dirigente sindical.

Según García Alcolea "no conviene olvidar la normalización de contratos de dos horas, y las consecuencias en la carrera de cotización de miles de personas, que sumarán pobreza social a la precariedad actual cuando intenten jubilarse".

"El sindicato reivindica visibilidad y protección tanto para las personas que llevan más de un 2 años buscando empleo, como para quienes se emplean temporalmente y a tiempo parcial, lo que ni siquiera les protege del riesgo de pobreza", señala.

Comisiones Obreras emplaza al Gobierno a "blindar suelo salarial y establecer una prestación mínima de contención para las familias trabajadoras que, si consiguen trabajar, experimentan una vida laboral en constante precarización".

Respeto al número de afiliaciones a la seguridad social en la Comunitat, que en diciembre aumenta en 61.190 hasta la 1.767.361, el sindicato señala que crecen porque una misma persona, si puede, está dada de alta más de una vez en la seguridad social por el "empleo temporal, parcial y no suficientemente retribuido".

"En CCOO PV nos atrevemos a afirmar que la reducción del paro registrado sigue siendo insuficiente", afirma García, para quien "no hay tiempo de celebrar repuntes aislados que no modifican la tendencia de consolidación de la pobreza laboral, no caben más retrasos".

Por ello, el sindicato pide el desarrollo eficaz y eficiente de las Políticas Activas de Empleo, la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora y el impulso a la Negociación Colectiva.

También piden un Plan Valenciano de Formación Profesional de carácter integral y plurianual que conecte las necesidades formativas y productivas, la inversión e impulso de sectores productivos que generen empleo de calidad y una protección social a las personas que supla las carencias de no tener un trabajo y no disponer de prestación por desempleo.

CCOO recuerda que en enero y febrero de 2016, una vez finalizada la campaña de Navidad, subió el paro registrado, y que siguió descendiendo hasta agosto y septiembre, en los que volvió a subir, para volver a iniciar el descenso ante las campañas de recolección de cítricos y nuevamente ante la campaña de Navidad.

"La precariedad quedó instala, siendo más del 90 % de los contratos que se realizan, temporales, llegando este último mes de diciembre al 92,13 %", añade.