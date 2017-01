El proyecto del vial y rotonda del polígono no recibe alegaciones

Benidorm , 3 ene .- El proyecto de ejecución del denominado "vial Discotecas" y de la rotonda, que dará acceso al polígono industrial de Benidorm, no ha recibido ninguna alegación una vez finalizado el plazo de exposición pública.

Así lo ha confirmado la concejal de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, al referirse a esta infraestructura que unirá la N-332 con la avenida de la Comunidad Valenciana.

"Tras el período de exposición pública y con el visto bueno de los técnicos del Ministerio ya podemos decir que el vial y la rotonda son una realidad", ha dicho Caselles.

Este plan parcial se encontraba paralizado a la espera de que el Ministerio otorgase su visto bueno al proyecto de ejecución "y ahora, al no haber alegaciones ya puede aprobarse definitivamente".

El ayuntamiento notificará ahora a los propietarios del suelo afectado las hojas de aprecio para expropiar 51.434,25 metros cuadrados para ejecutar la conexión.

Los propietarios, por su parte, pueden optar entre aceptar las cantidades en metálico o pedir una compensación en reserva de aprovechamiento urbanístico. También podrían rechazar la hoja de aprecio del ayuntamiento y presentar la suya propia.

Una vez aprobada por la Conselleria la modificación del Plan Parcial, para lo que sólo falta un informe ambiental, el consistorio podrá iniciar la licitación de las obras del vial y la rotonda.

Lourdes Caselles ha indicado que ese proceso podría comenzar "a finales de febrero o principios de marzo".

También ha aclarado que la construcción del centro comercial previsto en la zona podría ser "simultánea" a la de la rotonda y el "Vial Discotecas" porque dicha parcela "no está afectada por la modificación del Plan Parcial".

No obstante, ha precisado que el centro comercial no podría entrar en funcionamiento "hasta que la rotonda y el vial hayan sido recepcionados porque el Ministerio no concedería la autorización".