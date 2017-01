Climent genera enfrentamientos en todos los sectores de su competencia

Valencia, 3 ene (EFE).- El portavoz de Industria del grupo popular en Les Corts, Vicente Casanova, ha denunciado hoy que el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, "lleva 18 meses generando enfrentamientos y malestar en todos los sectores de su competencia".

Así lo ha manifestado Casanova en un comunicado, en el que ha lamentado que Climent enfrente "al comercio, a las comarcas y a los sectores productivos".

"Y ahí sigue, desaguisado tras desaguisado, pontificando sobre un supuesto nuevo modelo productivo que augura 30 años para alcanzar", ha criticado el portavoz popular, que se ha mostrado convencido de que al conseller "el cargo le viene muy grande".

El diputado del PPCV ha recordado que "la gran mayoría de comarcas se han quedado sin ayudas para la industrialización y modernización de los polígonos industriales".

Ha explicado que solo tres comarcas optan a 9,9 millones de euros (l'Alcoiá, el Comtat y la Vall d'Albaida) y otras tres a 2,2 millones (Els Ports/Maestrat, La Safor y la Vega Baja).

"Climent ha creado conflictos y enfrentado comarcas con sus ayudas arbitrarias", ha denunciado Casanova, que ha afirmado que, con la distribución de ayudas se evita "que cualquier polígono de cualquier comarca pueda tener las mismas oportunidades", por lo que le ha instado a "dar explicaciones a los alcaldes de las restantes comarcas de las razones por las que los excluyen de estas ayudas".

A su juicio, resulta "sospechoso" que las comarcas agraciadas "sean las del president Puig, o la del propio Conseller Climent", y ha considerado "impresentable" que los "méritos" estuvieran basados "en el lugar de nacimiento o por dónde viven quienes nos gobiernan".

En cuanto a la industria, para el portavoz del PP, 2016 ha sido "un año en blanco" por "la parálisis de la Conselleria" que, ha denunciado, mantiene 28 líneas de ayudas que no han sido publicadas o se han hecho tarde, por lo que no se han podido ejecutar.

Por su parte, la portavoz de Innovación del grupo popular, María Bernal, ha lamentado que Climent "no hace nada, no escucha, no saca las ayudas, no conoce ni sabe nada del sector".

Respecto a la futura Agencia Valenciana de la Innovación, ha afirmado que el proyecto de ley "plantea muchas dudas", si bien ha asegurado que intentarán "consensuarla para que sea aprobada por todos".

"Da la impresión que con esta agencia, el Consell abre otra batalla dentro de su mestizaje en materia de competencias, al depender de Presidencia", ha considerado Bernal.

A su juicio, el Consell "solo quiere la innovación para repartirse los sillones", por lo que, ha manifestado que su formación "no está dispuesta a que esa agencia se convierta en un juego de cartas para repartirse cargos según les convenga".

"Estamos dispuestos a llegar a un consenso pero siendo coherentes y no cayendo en duplicidades, simetrías y guerras de poder", ha afirmado.

El portavoz de Comercio, José Salas, ha recordado que Climent "lleva 18 meses amenazando a las grandes superficies y dando esperanzas al pequeño comercio, pero sin diseñar ninguna estrategia para beneficiarle".

"Ahora anuncia que va a acudir de nuevo a los tribunales para recurrir la libertad horaria, demostrando que no sabe qué hacer y desconcertando al sector", ha denunciado Salas, que ha considerado que se trata de un sector que "funciona" y "crea empleo".

El diputado popular también se ha referido a Puerto Mediterráneo, cuyo "rechazo y paralización" por parte del Consell obedece, a su juicio, "a una decisión política, sin tener en cuenta ni importarle los puestos de trabajo que se iban a crear".