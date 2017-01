El PP pide que comparezca Salvador en Les Corts por el 'botellón' de la T2

Valencia, 2 ene (EFE).- El grupo popular en Les Corts Valencianes ha pedido la comparecencia ante la Diputación permanente de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, para explique "el botellón de Nochevieja que decenas de jóvenes celebraron en las instalaciones de la inconclusa línea T2" de metro de Valencia.

El portavoz adjunto del PP Vicente Betoret ha presentado hoy en el registro de Les Corts una petición de comparecencia con carácter de urgencia de la consellera, para que informe de las medidas de seguridad y vigilancia para evitar el acceso "incontrolado" a zonas en obras, como en la T2.

Betoret se ha preguntado en un comunicado "qué hubiera pasado" si hubiera sucedido "alguna desgracia" en esa fiesta, y por qué las instalaciones "no ofrecen unas mínimas garantías" para evitar su utilización.

"La responsable máxima de garantizar la seguridad de las instalaciones es la consellera, que no se puede quedar de brazos cruzados mirando hacia otro lado, porque podía haber ocurrido una tragedia", ha aseverado el diputado popular.

Para Betoret, esa fiesta representa "una denuncia en toda regla de la situación de abandono" de una infraestructura en la que se han invertido casi 500 millones de euros y está pendiente de finalizarse.

"Estamos ante un ejemplo claro de la situación de abandono y desgobierno que existe en la Generalitat, porque el mantenimiento de la línea corresponde a la Conselleria", ha afirmado el diputado, que ha añadido que "no solo no se acaba la T2, sino que la inversión en mantenimiento es escasa".

Betoret ha criticado la "falta de gestión, dejadez y nula voluntad" por concluir la línea T2 de Valencia, y que el Consell destine 384 millones de euros en los Presupuestos de 2017 para crear nuevos entes y organismos públicos, pero "no invierte en infraestructuras públicas para mejorar la vida de los ciudadanos".

Según el parlamentario popular, Salvador "ha demostrado ser una pésima gestora", pues ni siquiera en vivienda "ha sido capaz de sacar nada adelante" y la futura ley de función social de la vivienda "recoge artículos inconstitucionales".

"No solo no soluciona los problemas que tiene la Conselleria, sino que los enreda más y crea conflictos donde no los había, como con Puerto Mediterráneo, la Ley del taxi, el futuro plan del litoral, o la ley de función social de la vivienda", ha añadido.

A su juicio, la consellera Salvador "solo se dedica a lamentarse, encogerse de hombros y escudarse en el gobierno central para esconder su nula gestión", pero "no ha resuelto ni uno solo de los temas que tiene sobre la mesa y ha demostrado que solo se dedica a añadir problemas a la vida de los ciudadanos".

Para Betoret, el Consell "está más preocupado de crear organismos y colocar a sus amigos, que de trabajar para dar solución a los problemas que tienen los valencianos".