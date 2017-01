Entre un 50 y 55 % de la plantilla de Groundforce secunda la huelga

Valencia, 2 ene (EFE).- Entre un 50 y un 55 % de la plantilla de la UTE Groundforce, dedicada a la asistencia a aeronaves del aeropuerto de Valencia, ha secundado la huelga convocada para 5 días por UGT por la deuda de más de 300.000 euros que la empresa mantiene con los trabajadores e incumplimientos de varios derechos.

Así lo ha indicado a Efe el responsable de la sección sindical de UGT en esta empresa de grupo Globalia, Jose Manuel Macián, quien ha indicado que de los 235 empleados, los 45 afiliados al sindicato han secundado la huelga "al cien por cien".

Fuentes de la empresa han señalado a Efe que durante estos días de huelga "no ha habido ningún retraso, ni ninguna incidencia y todo ha seguido el transcurso normal de los acontecimientos en el aeropuerto".

Además, ha indicado que del resto de la plantilla, en torno a un 30 % también ha seguido los paros previstos para los días 22, 26, 28 y 30 de diciembre y 2 de enero.

Macián ha explicado que después de dos reuniones con la empresa, una de ellas en el Tribunal de Arbitraje Laboral, están a la espera de que la dirección les cite para volver a sentarse a negociar y poder poner fin a las movilizaciones.

Ha explicado que en la última reunión propusieron para acabar con las protestas hablar del pago la deuda en salarios, más de 300.000 euros, y el cumplimento de derechos como el pago de pluses, recogido en el convenio sectorial, y del uso de billetes con descuento de empleado, además de la creación de una bolsa de trabajo regulada.

La deuda se sitúa entre 350 y 600 euros mensuales por trabajador y afecta a los 235 empleados de la plantilla desde octubre de 2015, cuando se subrogó a trabajadores de Iberia, Air Europa y Air Nostrum a Groundforce, que también opera en otros aeropuertos españoles.

"No hay ningún avance y no tenemos respuesta. Nos dijeron que antes de Navidades nos volveríamos a reunir pero todavía no nos han dicho nada, aunque me consta que nos van a llamar", ha asegurado.

Macián ha afirmado que están a la "expectativa" de lo que haga la empresa para valorar si continúan con las movilizaciones y vuelven "a la carga".