Castelló: "Hemos luchado siempre contra el jefe del club"

Castellón, 2 ene (EFE). El técnico valenciano, Frank Castelló, se ha despedido este lunes del CD Castellón tras haber sido destituido en la tarde de Nochevieja y ha advertido que han luchado siempre "contra el jefe del club", en alusión al presidente, David Cruz.

Frank Castelló ha ofrecido una rueda de prensa en una cafetería próxima al estadio Castalia, una vez que el presidente le ha impedido realizarla en la sala de prensa del recinto, que es de titularidad municipal.

El ya ex entrenador del Castellón ha señalado a Cruz como máximo responsable de su destitución y lo ha catalogado al presidente como "el peor presidente" con el que ha trabajado y con el que mantenía una relación "nula" desde hace meses.

Frank Castelló deja al equipo en segunda posición en el Grupo VI de Tercera División y suma dieciséis jornadas consecutivas sin perder.

"A Cruz, el club, no le interesa para nada", señaló el técnico, quien añadió que su despido "es improcedente", ya que desde el club no se le había notificado ninguna falta de disciplina.

"Me consta que hay jugadores que quieren irse, pero no les va a dejar. No sé si los jugadores tomarán alguna medida", prosiguió Castelló.

El CD Castellón atraviesa una situación muy delicada, con una deuda superior a los cuatro millones de euros y el presidente, David Cruz, está dispuesto a llevar a la liquidación al club si no sale adelante una ampliación de capital, insuficiente, de 900.000 euros y a la que ya ha anunciado que no acudirá.

Cruz tampoco está dispuesto a abandonar el Castellón tras haber desestimado varias ofertas para cambiar de manos el poder accionarial, la última de ellas que aún trata de negociar con el presidente es de un grupo inversor liderado por el futbolista del Leeds United, Pablo Hernández.