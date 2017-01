C,s pide a Ribó que potencie la Marina ante limitaciones que impone Consell

Valencia, 1 ene (EFE).- El portavoz Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha pedido al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que potencie la Marina frente a las limitaciones de horarios de apertura que ha impuesto el Consell a los restaurantes en las zonas marítimas-terrestres y portuarias.

"Estos restaurantes han visto recortado su horario comercial de las 3 horas hasta las 1.30 horas durante ocho meses", ha dicho Giner en un comunicado remitido por su formación.

A su juicio, esta limitación de horarios "va en contra de la desestacionalización del turismo, que es lo que piden los empresarios y los trabajadores".

Giner ha reivindicado gestión para la zona portuaria, ya que considera que hay que "conjugar el derecho al descanso de los vecinos con el desarrollo de la actividad económica en la Marina", y señala que, para ello, "hace falta diálogo, consenso y gestión".

"El problema es que Ribó no sabe todavía qué quiere hacer con el turismo. No sabe si quiere cruceristas o no y no tiene un plan para la Marina. Es necesario que Valencia tenga una estrategia de turismo", ha concluido el portavoz de C's.