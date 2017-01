El mercado de invierno provocó la última crisis del año en el Valencia

Valencia, 1 ene (EFE).- Las discrepancias entre el club y su entrenador, Cesare Prandelli, en torno al mercado de invierno, que formalmente se abre hoy, provocaron la última crisis de 2016 en el Valencia, que acabó con la dimisión del técnico, en un momento en el que los fichajes y las salidas son fundamentales de cara al futuro.

En el actual momento, el mercado de invierno puede convertirse en la base para revolucionar una plantilla que hasta la fecha ha ofrecido un rendimiento muy por debajo de lo previsto.

Mientras Prandelli esperaba un mínimo de cuatro jugadores experimentados, el Valencia solo le había concretado un fichaje y por ello, en la víspera de Nochevieja club y técnico separaron sus caminos a instancias del ex seleccionador italiano.

Los fichajes de invierno se habían convertido en un clavo ardiente al que agarrarse para mejorar un equipo, pero la experiencia demuestra que los fichajes a esta altura de la temporada no han sido muy provechosos en los últimos años para el Valencia.

Hace dos semanas, con el equipo cerca del descenso, Prandelli, el director deportivo Suso García Pitarch y la presidenta Layhoon Chan se entrevistaron en Singapur con el máximo accionista del club, Peter Lim, al que hicieron ver que era necesario reestructurar el plantel.

El técnico italiano, ante la llegada del mercado invernal, había explicado las necesidades del equipo y afirmado que todos los jugadores eran transferibles.

Sin embargo, la historia reciente no juega a favor del Valencia. En la última década han llegado algo más de una docena de jugadores en el mercado invernal y tan solo el ariete brasileño Jonas Gonçalves, el centrocampista Seydou Keita y el meta César Sánchez supusieron un acierto.

Con todo, su incidencia no fue tan impactante como la que tuvieron años atrás la llegada del rumano Adrian Ilie o el argentino Pablo Aimar.

El mercado invernal de la campaña 2013-14, con Joaquín Pérez "Rufete" al frente de la dirección deportiva, fue el más activo de los últimos años y el que ofrece una mayor similitud con la situación actual.

En aquella ocasión, hasta cinco futbolistas llegaron para reforzar la plantilla: Rubén Vezo, Philippe Senderos, Seydou Keita, Vinicius Araujo y Eduardo Vargas, mientras que seis jugadores dejaron el club.

Un año después, el Valencia limitó sus refuerzos de invierno a la llegada del internacional argentino Enzo Pérez, por el que llevó a cabo un importante desembolso económico en torno a los veinticinco millones de euros.

Sin embargo, el centrocampista no tuvo una incidencia importante en la segunda parte de la temporada, ni posteriormente ha demostrado ser el jugador relevante que fue en las filas del Benfica.

La pasada campaña, ya con García Pitarch al frente de la dirección deportiva, el Valencia se hizo en enero con el lateral brasileño Guilherme Siqueira y con el extremo hispano-ruso Dennis Cheryshev.

De los dos futbolistas, el atacante ofreció un buen rendimiento, si bien las lesiones le impidieron ayudar más al equipo y posteriormente, en verano, eligió fichar por el Villarreal.

Curiosamente, en estos últimos diez años la actividad en el club valenciano en este mercado ha sido más activa en el sentido contrario al de las llegadas, ya que han sido más las salidas de jugadores que los fichajes realizados.

Así, si desde 2008 han sido trece los jugadores que llegaron al club, en dirección contraria se marcharon veintidós en forma de traspaso o de cesión.

Para este año, Prandelli afirmó que el jugador que no estuviera comprometido con el club y no quisiera seguir, saldría en este mercado invernal, pero el que ya no ha empezado el año en la entidad ha sido, por decisión propia, el técnico.