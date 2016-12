Las víctimas del metro ponen fin a diez años de "desprecio y silencio"

Valencia, 30 dic (EFE).- La presidenta de la Asociación de Vñictimas del Metro del 3 de Julio, Rosa Garrote, ha hecho balance de los diez años transcurridos desde el accidente, que tuvo lugar en 2006, y ha denunciado que la última década ha sido "de desprecio y silencio".

"Nos ignoraron pensando que nos cansaríamos de protestar", ha criticado Garrote en un comunicado, en el que ha afirmado que "solo con que Francisco Camps hubiese recibido en 2006 a la Asociación, y hubiese realizado algún gesto", sus miembros se habrían "ido a casa, pasado página y cerrado el duelo".

La presidenta de la asociación ha recordado que esta se creó, no a raíz del accidente de metro en sí, sino ante "la falta de respuestas".

A su juicio, "la pérdida personal la puedes asumir con el tiempo", pero no "que fallen las instituciones, las personas que deben velar y garantizar los derechos de los ciudadanos" y que, a su juicio, dejaron "desprotegidas" a las víctimas.

"Nosotros podíamos entender que existan fallos, errores, y el accidente suceda", ha afirmado, si bien ha calificado de inaceptable que "no se mueva Roma con Santiago para averiguar cómo ha podido suceder, saber qué es lo que ha fallado, y poner las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir".

En concreto, se ha referido a los argumentos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que, ha explicado, afirmó que para la frecuencia de paso de la Línea 1, la única protección exigible era la aplicada a la entrada y salida del andén, si bien el resto de líneas "sí que contaban con esa protección".

El mecanismo consistía en unas balizas que frenan automáticamente el tren si sobrepasa la velocidad permitida y que, ha especificado Garrote, fueron instaladas en las líneas 3 y 5, pero en la línea 1 no.

"Yo, personalmente, he intentado ponerme en su lugar, y puedo comprender que sucedan accidentes, pero que tras un suceso tan trágico, 43 muertos y 47 heridos, el mayor accidente de metro ocurrido en España, y el quinto de Europa, el único interés sea cerrar filas alrededor de la empresa para que nadie salga mal parado, me parece un comportamiento inaceptable", ha manifestado.

Si bien ha admitido que la gestión del accidente "no incumple ninguna norma", ha asegurado también que "no es la correcta, no puede ser la correcta cuando ha permitido que murieran 43 personas y ocasionado lesiones a otras 47".

"Hemos visto cómo una instrucción judicial, aunque no incumple ningún precepto legal, tampoco busca averiguar las verdaderas causas del accidente", ha añadido.

También se ha referido asimismo a la comisión parlamentaria de 2006, que "tampoco incumplió la normativa, pero sólo se tuvo en cuenta los testimonios y documentación que quiso el partido al que se estaba investigando como gestor de la empresa".

Asimismo, ha recordado que el anterior Consell "ocultó informes", que bajo su mandato "se borraron los datos de la caja negra intencionadamente" y que encargó a una empresa preparar las preguntas y respuestas de la comisión de 2006.

"Lo que nos hemos encontrado a lo largo de estos años, ha sido una estrategia de olvido, con el cambio de nombre de la estación del accidente, manipulación de RTVV para no informar sobre el accidente y criminalización de las víctimas", ha denunciado la presidenta de la asociación, que ha lamentado que se acusó a las víctimas de "estar politizadas y querer dañar la imagen del Partido Popular".

"Sólo con que Francisco Camps hubiese recibido en 2006 a la asociación, y hubiese realizado algún gesto, nos hubiésemos ido a casa, ahorrándonos estos 10 años de sufrimiento. Habríamos pasado página y cerrado el duelo", ha concluido Garrote, que se ha mostrado sorprendida de "lo fácil que era y lo largo que lo han hecho".