PP pide un plan contra la contaminación acústica ante "el desinterés" de Ribó

Valencia, 30 dic (EFE).- La concejala del PP de Valencia Lourdes Bernal ha propuesto hoy que el Ayuntamiento ponga en marcha un Plan de Actuación para reducir la Contaminación Acústica "para paliar un problema que se ha agravado en los últimos meses por el desinterés y la falta de control del tripartito".

Los problemas por contaminación acústica se están extendiendo por distintos barrios de la ciudad, ha afirmado Bernal, quien ha añadido que "el alcalde Ribó no hace nada para evitarlo", ha informado el PP en un comunicado.

La edil popular ha manifestado respecto a las molestias que genera el ruido que "ya no sólo las están sufriendo los vecinos de las zonas acústicamente saturadas (ZAS), como El Carmen, Xuquer y la zona de Woody, sino que también están afectando a zonas como Russafa, Plaza del Cedro o Benimaclet."

"El tripartito no ha hecho absolutamente nada para dar respuesta a la contaminación acústica", ha señalado Bernal, quien ha añadido que "el descanso de los ciudadanos no es un tema que le quite el sueño a Ribó, porque él tiene otras prioridades, como son la cabalgata de las Magas o dar subvenciones a entidades catalanistas".

Además, ha advertido que los numerosos focos de botellón por toda la ciudad y la falta de controles en los locales de ocio "están incrementando el ruido nocturno hasta unos niveles alarmantes, sin que veamos ninguna respuesta por parte del tripartito para afrontar este problema".

Por ello, Lourdes Bernal ha pedido al Ayuntamiento que proceda a actualizar el mapa del ruido y adopte medidas urgentes para poner freno a la contaminación acústica.

A su juicio, "es necesaria una actuación transversal de todas la concejalías en colaboración con la Policía Local para combatir su origen, ya sea desde Espacio Público controlando las licencias de los locales, o levantando las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de las diferentes Ordenanzas implicadas".

La coordinación de estas acciones conjuntas, ha afirmado la edil popular, "tendría que llevarse a cabo desde la delegación de Calidad Ambiental".

No obstante, ha apuntado que "este tema ni preocupa ni ocupa a la concejala responsable, Pilar Soriano" que, si por algo está destacando, "es por su ineficacia y por generar malestar entre los vecinos como consecuencia de su deficiente gestión", ha sentenciado.