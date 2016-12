Alcalde de Almoradí: C's no sabe que apoya a una candidata "investigada"

Almoradí , 30 dic .- El alcalde de Almoradí, el socialista Jaime Pérez, ha dicho que creen que el partido liderado por Albert Rivera, Ciudadanos (C's), no sabe que está "apoyando a una candidata investigada" por una denuncia que han presentado recientemente, en alusión a la líder local del PP, María Gómez.

Pérez ha hecho estas declaraciones en una comparecencia informativa junto a la portavoz de IU, María Jesús Pérez Galán, tras la moción de censura registrada hoy por el PP y C's contra el gobierno local de Almoradí, integrado por socialistas (cuatro concejales) e Izquierda Unida (tres munícipes).

Los populares y C's, que cuentan con siete y tres ediles, respectivamente, han justificado la presentación de la moción de censura en "la falta de transparencia", "estancamiento" municipal y "dejación de funciones" de los actuales mandatarios del consistorio.

De prosperar la moción de censura, que se debatirá y votará en un pleno municipal previsto para el próximo 16 de enero, la popular María Gómez accedería a la Alcaldía, según el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP y C's.

Recientemente, un juzgado ha admitido a trámite la denuncia presentada por el consistorio contra ella por presuntamente proponer y efectuar pagos, cuando era concejala de Hacienda en la anterior legislatura, al entonces secretario municipal con informes que estarían en contra del área de Intervención.

Preguntada sobre este tema en una rueda de prensa que ha ofrecido junto con la líder local de C's, María Quiles, para explicar los motivos por los cuales han presentado la moción de censura,, la política del PP ha confiado en que la denuncia "no llegue a ninguna parte" y ha confirmado que, en caso de apertura de juicio oral, "abandonaré", sin especificar más.

En relación con dicha denuncia, el alcalde de Almoradí ha manifestado, por su parte, que creen que la formación de Albert Rivera no sabe cuál es la situación judicial de la popular María Gómez por la referida denuncia.

Por otra parte, y en réplica a la argumentación del PP y C's para impulsar la moción de censura, Pérez ha remarcado que al actual ejecutivo municipal "no le ha faltado nunca transparencia".

El regidor ha declarado también que la presentación de la moción de censura era una noticia "esperada" y ha recordado, en este sentido, que el equipo de gobierno de PSPV e IU se constituyó con el apoyo de C's tras las últimas elecciones locales.

"Una cosa que no entendemos ahora mismo es que dos personas -en referencia a Gómez y Quiles- que no llegaron a un entendimiento en su momento -tras los comicios municipales de mayo de 2015- y estaban casi peleadas hayan presentado una moción de censura" aduciendo "la ingobernabilidad en Almoradí y la falta de transparencia", algo que "no es cierto", ha dicho Pérez.

"Aquí ha habido transparencia desde el minuto uno. De hecho, la oposición ha tenido incluso las claves de acceso para ver los registros de entrada y salida del ayuntamiento, algo que no se había hecho antes", ha manifestado el alcalde.

Por su parte, Pérez Galán ha considerado que "no hay motivos fundamentados para esta moción" y ha asegurado que, "en cuestiones de transparencia, se le ofreció incluso a C's entrar en el gobierno y hacer una Alcaldía a tres partes", pero "se negaron".

"Yo creo que, al final, todo saldrá a la luz y el pueblo tendrá que valorar cómo ha sido este año y medio de mucho trabajo y donde nos hemos dejado la piel", ha dicho Pérez Galán, quien ha remarcado que seguirán trabajando porque creen "en la buena política".

Preguntados por la denuncia presentada contra María Gómez y si eso podría tratarse de una especie de maniobra para que no se presentase la moción de censura, el edil socialista Abelardo Martínez ha asegurado que "difícilmente puede creerse esto porque desde el minuto uno, cuando nos dieron el apoyo, iniciaron conversaciones para sacarnos del gobierno".

En este sentido, ha asegurado que C's "rompió unilateralmente las conversaciones con nosotros en febrero".