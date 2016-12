Mata : El único requisito del Consell para aprobar planes es la ley

Valencia, 28 dic (EFE).- El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha indicado hoy que "el único criterio que mantiene y que seguirá manteniendo el Consell para aprobar o rechazar planes como el de Puerto Mediterráneo es el de someterse escrupulosamente a la Ley".

En un comunicado, Mata ha respondido a las críticas del PP y ha remarcado que "se ha acabado la época en la que bastaba ser amigo de un conseller o tener buenos contactos para llevar a cabo actuaciones urbanísticas o inversoras que nada tenían que ver con la realidad".

"No hay más que ver las numerosas condenas que fueron impuestas a los Gobiernos del PP por aprobar PAI que no cumplían con la normativa vigente para darse cuenta de quiénes son los que actúan de acuerdo a la legalidad y quiénes no", ha señalado el portavoz socialista.

"En ningún caso Puerto Mediterráneo es un tema cerrado, sino que el día en que una inversión de este tipo cumpla con la legalidad será autorizado por los organismos competentes de la Generalitat", ha agregado.

"Lo que sí que hemos descartado es la arbitrariedad", ha continuado Mata para quien "es incomprensible que el PP se atreva a decir que este Gobierno aprueba o rechaza planes en función de la voluntad política, cuando quienes obviaron durante años los informes de los funcionarios y quienes decidían arbitrariamente en función de la proximidad eran sus propios consellers".

"Lo único que ha hecho este Consell es cumplir con la Ley y hacer caso a los informes de los técnicos", ha reiterado el portavoz del PSPV antes de recordar, además, que "el ejemplo más evidente de que mientras España aún renquea con la crisis, el Consell de Ximo Puig ya va a velocidad de crucero es que empresas como Mercadona han apostado por Sagunt, Galmed ha vuelto a la Comunitat y estamos en plena eclosión económica con la recuperación de los datos de empleo.

"Mientras el amiguismo alejaba cada vez más las inversiones de la Comunitat, la gestión eficiente de este Consell está consolidando de nuevo nuestro sistema productivo", ha sentenciado Mata.