Bonig: Sede política de Conselleria de Turismo estará en Benidorm si ganamos

Benidorm , 28 dic .- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha dicho hoy que "cuando el PPCV gobierne de nuevo la Generalitat en 2019, la sede política de la Conselleria de Turismo estará en Benidorm", un anuncio que ha aprovechado para criticar al jefe del Consell, Ximo Puig, "por haber prometido lo mismo y no cumplirlo".

Bonig, quien se ha pronunciado así en la clausura de una jornada sobre turismo celebrada en Benidorm, ha alabado el modelo de Benidorm y ha destacado que "después de Nueva York es la ciudad que más pernoctaciones tuvo en 2015, con 11 millones".

"Esta ciudad representa con su turismo el 7 % del PIB regional" y "merece un trato excepcional", ha expuesto.

Y ha añadido: "No me gusta que se denoste el modelo de sol y playa, que es un modelo único que ha supuesto desarrollo. Hay cosas que cambiar, obviamente, pero no podemos matar a la joya de la corona, que es el sol y playa".

En esta jornada han participado también el dirigente de los populares alicantinos, José Císcar; el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez: el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Antonio Mayor; el de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Benidorm (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, y el exsecretario autonómico de Turismo Roc Gregori.

En su intervención, Bonig ha indicado: "No podemos tirar por tierra ni consentir campañas como las que se produjeron por parte de algunos partidos hace unos años de ir a Europa a criticar el modelo turístico, porque eso tiene consecuencias".

"Costó mucho levantar una marca turística, de calidad y hospitalidad, para que después por intereses turísticos se tire por tierra", ha señalado la dirigente popular, según un comunicado del PP.

Bonig ha afirmado que no entiende "por qué nuestros actuales gobernantes en el Consell tienen manía al modelo turístico de Benidorm".

"El mar es nuestra joya y no tenemos por qué menospreciar algo que supone 14 % PIB, que da trabajo a 200.000 personas y que genera empleo y riqueza y permite pagar pensiones, educación y sanidad", ha manifestado.

A este respecto, ha pedido al Consell "más respeto por uno de nuestros principales potenciales" y ha remarcado que el PPCV "seguirá trabajando con el sector para dar estabilidad".

"Si uno no se cree y no conoce el territorio que debe gobernar, difícilmente puede hacer nada. No todo es Valencia, esta tierra tiene playa, sol, interior, parques naturales, somos la segunda comunidad con más suelo protegido", ha indicado.

Ha dicho que "hay que creer en la tierra, en la gente que lucha, y no ir a Madrid o Bruselas a hablar mal de la Comunitat".

"Si uno quiere vender sus productos, no puede ir a hablar mal, ningún empresario lo haría", ha indicado, en referencia al Consell de Puig y Oltra.

Bonig se ha referido también a la Proposición de Ley de una financiación justa para los ayuntamientos impulsada por el grupo parlamentario popular y presentada en Les Corts recientemente.

A este respecto, ha defendido que los ayuntamientos son "la primera administración, la más cercana a los ciudadanos, y queremos un fondo estable para que todos los municipios tengan claro cuánto reciben de la Generalitat, que los servicios e infraestructuras sean iguales, que se apliquen criterios de población, de gente mayor, de dependientes".

"Queremos criterios objetivos para acabar con el clientelismo político", ha dicho Bonig, quien ha afirmado que el PPCV seguirá trabajando en la ley para mejorarla y ha agregado: "Cuando volvamos a gobernar, será una de las primeras normas que aprobemos".

La presidenta del PPCV ha criticado que el Consell "diga que no hay dinero, pero en realidad lo hay para lo que quiere, como creación de agencias".

Por su parte, Císcar ha resaltado que Alicante "es la provincia turística por excelencia de la Comunitat y la provincia de España que puede presentar la oferta turística más atractiva".

"Tenemos un sector profesional en materia turística que ha tenido siempre visión estratégica y capacidad de adaptación a las circunstancias y demandas del sector. Por eso, el turismo es casi el 50 % de la actividad económica, sin sumar otras actividades como el comercio, transporte y construcción que está muy relacionado", ha dicho.

Císcar ha recordado que, en el pasado Debate de Política General, el grupo parlamentario popular presentó una propuesta de resolución sobre la creación de una Conselleria de Turismo en Benidorm.

"Puig prometió esa Conselleria en Benidorm en campaña electoral, pero nada se sabe. Tiene una promesa y un mandato de Les Corts, pero Oltra dijo recientemente en una interpelación que si queremos Conselleria de Turismo en Benidorm, el PPCV tendrá que gobernar", ha asegurado.