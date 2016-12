Alcaraz pide tratar con el ministro Catalá el derecho civil valenciano

Valencia, 27 dic (EFE).- El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha solicitado una reunión al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para tratar la situación creada tras las sentencias del Tribunal Constitucional que afectan al derecho civil valenciano.

En la carta en la que pide la reunión, Alcaraz expone la voluntad del Consell de abrir una vía de diálogo con el Gobierno de España "para poder cumplir" lo que establece el Estatuto de Autonomía, que reconoce la competencia de la Generalitat para conservar, desarrollar y modificar el derecho civil foral valenciano.

El conseller pretende trasladar al ministro de Justicia que en la agenda de la reforma constitucional "se incluya un artículo que posibilite que las comunidades autónomas que así lo deseen puedan elaborar y desarrollar parte de su derecho civil, como el de familia o sucesiones".

Para Alcaraz, "no tiene sentido" que unas comunidades autónomas puedan desarrollar el derecho civil y otras, como el caso de la valenciana, no puedan hacerlo, lo que supone "no solo un agravio comparativo, sino una fuente potencial de inseguridad jurídica".

En su opinión, las sentencias del Constitucional que han invalidado diferentes leyes aprobadas por Les Corts que desarrollan el derecho civil foral valenciano han "vaciado de contenido" el Estatuto de Autonomía valenciano, y solo queda vigente en la actualidad una norma en materia de derecho agrario.

El conseller de Transparencia ha explicado que, si la respuesta del ministro Catalá es rápida y la fecha de la reunión lo permite, se hará "un encuentro previo con los parlamentarios valencianos en las Cortes Generales, para expresar la posición valenciana en esta materia".

Asimismo, ha apuntado que, también con carácter previo al encuentro con el ministro de Justicia, se reunirá la Comisión de Codificación de Derecho Civil Valenciano, órgano institucionalmente creado y formado por juristas, para obtener el asesoramiento adecuado en esta materia, según un comunicado de la Generalitat.