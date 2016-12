PP denuncia "inventos" y falta de ejecución en Presupuestos de la Generalitat

Valencia, 23 dic (EFE).- El portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado hoy que los "inventos" de las cuentas de la Generalitat los sufren "los autónomos y las pymes a los que no se paga", y ha denunciado la falta de ejecución de los Presupuestos.

Así lo ha manifestado en un comunicado, en el que ha considerado que ello "evidencia la radicalidad" del Consell, que, ha recordado, "venía a cambiar las cosas y sin duda lo ha hecho a peor".

"Hay falta de ejecución, y somos la región que más tarda en pagar a los proveedores. Todo forma parte de un mismo eje, el de la radicalidad y sectarismo y política lacrimógena del PSPV y Compromís", ha indicado.

Ibáñez ha señalado que el conseller de Hacienda, Vicent Soler "se niega a todo y sigue siendo un verso suelto", y ha denunciado que el ejecutivo valenciano "reclama una y otra vez la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero luego vota en contra de la senda del déficit y del techo de gasto".

"Soler es un conseller que nunca debía haber llegado a serlo, su único mérito es inventarse millones ficticios para incluirlos en los presupuestos de la Generalitat y es incapaz de asumir responsabilidades y de ajustar gastos", ha considerado.

A su juicio, el responsable de Hacienda "prefiere subir asesores a pagar a pymes", y por ello la Comunitat Valenciana "cierra la lista de comunidades autónomas morosas y duplica la media nacional".

El portavoz de Economía del grupo parlamentario popular ha recordado que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "anuncia más impagos en el pleno mientras tiene casi 60 millones de derechos pendientes de pago".

"Una administración no puede funcionar de esta forma. Oltra se sube un 80 % los asesores y multiplica por 9 las facturas en el cajón, pero no da explicaciones como las que ella exigía al Gobierno anterior del PPCV", ha criticado.

Ha recordado que, tras el debate de los Presupuestos en Les Corts, no se sabe todavía "cuál es la previsión de ingresos", porque "ni el propio Consell lo sabe".

"Lo que sí se sabe es que Puig y Oltra tienen una media de ejecución del 43 % del presupuesto a fecha de 31 de octubre", ha destacado Ibáñez, para quien la cifra es "una auténtica vergüenza de un Consell inactivo y paralizado".

Asimismo, ha lamentado que el apoyo del Gobierno de Rajoy, "con más de 900 millones de liquidez, no parece suficiente para un Consell que no apoya a los sectores productivos, pymes y autónomos". "Hace falta una nueva financiación autonómica, sí, y en eso estamos todos de acuerdo, pero no se puede fiar toda una gestión a esa mejora, porque hay que seguir trabajando", ha afirmado Ibáñez.