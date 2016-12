Almassora ya es la única denominación oficial para este municipio

Almassora , 23 dic .- La publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del decreto del Consell que establece el topónimo 'Almassora' como única denominación oficial para el municipio castellonense ha oficializado la resolución del pasado 9 de septiembre, fecha en la que el Gobierno autonómico dio luz verde a la propuesta.

La solicitud fue remitida a este órgano tras la aprobación del pleno del Ayuntamiento de Almassora en julio de 2015, han informado fuentes municipales.

Posteriormente, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) informó favorablemente al cambio de denominación propuesto por el pleno.

El equipo de Gobierno ha celebrado la oficialización del topónimo único para el municipio "porque este cambio supone la normalización de una forma que ya es utilizada por la mayoría de entidades, medios de comunicación y administraciones", ha asegurado la alcaldesa de Almassora, Susanna Nicolau.

Según Nicolau, la forma en castellano del nombre del municipio -Almazora- "no será retirada de ninguna señal o cartel hasta que no tengan que ser repuestos por cualquier otro motivo, para no incurrir en gastos innecesarios".

Desde hace unas semanas, el Consistorio informa a todos aquellos organismos que utilizan la denominación 'Almazora' en sus comunicaciones de la nueva situación.

"El objetivo es que, poco a poco, todos aquellos documentos y registros oficiales en los que consta el topónimo pasen a utilizar la forma adecuada", ha asegurado la primera teniente de alcalde, Merche Galí.

El informe favorable de la AVL es una condición indispensable, según marca la legislación, para la aprobación del cambio de denominación por parte del Consell.

El grupo municipal de Compromís solicitó este informe a principios de 2015 después de que el pleno rechazase una moción presentada por el PSPV en 2014 con el objetivo de solicitar la denominación única.

Ambos grupos elevaron al pleno la propuesta que sí fue finalmente aprobada en julio de 2015, tras lo que se iniciaron unos trámites que culminaron con la publicación ayer, 22 de diciembre, del decreto de la Presidencia de la Generalitat Valenciana.