La lotería endulza la Navidad al popular barrio valenciano de la Fuensanta

Valencia, 22 dic (EFE).- La lotería no dejará este año millonarios en Valencia, los premios no llegan para cambiar de piso ni de coche, casi ni para "tapar agujeros", pero sí para endulzar la Navidad a unos cientos de vecinos del barrio de la Fuensanta, que han vivido hoy el roce de la fortuna con verdadera pasión.

En el otro extremo de la ciudad, en el centro comercial El Saler, el premio repartido ha sido más del doble (18,7 millones del segundo premio) pero sus agraciados, según intuye la propietaria de la administración, son en su mayoría turistas que estaban de paso en la ciudad.

Así, ha sido este pequeño barrio de la zona oeste de Valencia -bautizado en honor a la patrona de Murcia por la generosidad de los murcianos con los valencianos tras la riada de 1957-, con sus 118 series y un décimo del 70.264 (uno de los quintos premios), el más sonriente hoy de la ciudad.

"A nadie nos cambia la vida pero trae mucha alegría al barrio", comentaban entre ellas tres vecinas a las puertas de la administración de lotería número 119 de Valencia -La bola de la suerte- que hoy ha repartido 7,08 millones de euros.

Los premios se han repartido tanto por venta directa en ventanilla como en papeletas, ya que la falla Vicent Castell Maiques ha vendido unas 1.500 participaciones de cuatro euros y también los trabajadores de la policlínica oftalmológica del Hospital General y del hipermercado Carrefour del centro Gran Turia habían elegido el mismo número.

La mañana de abrazos, gritos y brindis dará paso a una tarde de celebración en el casal de esta humilde comisión fallera, según ha explicado a Efe su presidente, Antonio Ruiz.

"Somos unos 120 falleros los que hemos repartido el premio entre amigos y gente del barrio principalmente. Siempre jugamos al mismo número, todas las semanas desde hace once años. Es poco lo que ha tocado, pero está muy repartido. Para muchos de nosotros supone un poco de aire. En mi caso es la primera vez que me toca algo, no me lo creo", ha añadido.

Las calles y bares de este barrio, donde viven actualmente unas 4.000 personas, estaban hoy más concurridos que de costumbre. Sus vecinos han salido a la calle a compartir su alegría, conocedores de que la mayoría de ellos han sido agraciados.

Como una más, la propietaria de la administración, Lola Cuesta, ha abrazado y saludado por su nombre a las decenas de clientes que se han acercado a preguntar si era verdad que les había tocado.

Una de ellas, Mercedes Montes, agraciada con 1.200 euros, lo celebraba a voces: "Prepararé una buena cena para mis nietos, mis hijas y mis yernos".

"No sé qué pasaría si me toca el Gordo... Me muero. Es que estoy a dos velas", ha reconocido con una sonrisa en la cara y frente a decenas de cámaras de televisión.

Otra vecina más afortunada, Mari Carmen Gómez, había comprado un décimo y una papeleta de la falla: "No hay casi ni para mover un ladrillo, pero pasaremos las navidades bien, un poco mejor que de costumbre" con sus cinco hijos y seis nietos.

"Mi marido está en paro y yo gano muy poco, nos viene fenomenal" o "lo invertiremos en Papá Noel" han sido otros de los comentarios que se han escuchado entre los agraciados.

"Me ha tocado un millón", ha explicado Joaquín Cárcel, uno de los agraciados más veteranos del barrio y que aún cuantifica su alegría en pesetas.

"Ya es la segunda vez, hace años compré un décimo en Cariñena, a la vuelta de un viaje a Alemania, porque era camionero, y nos tocó a un compañero y a mí", ha agregado.

Sin reservas ni complejos, los vecinos de la Fuensanta seguirán esta tarde con sus celebraciones.